Díaz discrepa de la táctica de UE con EEUU de apaciguar porque es "lo contrario a la paz"

Sevilla, 21 ene (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha discrepado de la táctica de las presidencias de la Comisión Europea y de la OTAN "del apaciguamiento" frente a Estados Unidos porque es "lo contrario a la paz" y significa "permitir al poderoso que haga lo que quiera".

En un seminario internacional de 'teoría crítica de los derechos humanos', organizado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la vicepresidenta ha alertado de que el error de la Comisión Europea en su posición ante Estados Unidos "puede ser mayúsculo" y que ha incidido en si Europa "no reacciona va a alimentar más a la extrema derecha".

En este sentido, ha considerado clave la reunión de mañana jueves en Bruselas, a la que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) que se ha convocado para buscar una respuesta conjunta ante los intentos de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia.

Díaz ha criticado a la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, porque está "cooptada por Trump" y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por estar "más preocupado por agradar a Washington que por defender a Europa o una agresión a uno de sus aliados".

En su opinión, Europa "debe rechazar la violencia y empezar a ejercer el poder dando un paso adelante" sin "vivir bajo el paraguas de otros" con una política de defensa y exterior propia, y ha abundado en que "no es momento de nostalgia y toca construir un nuevo orden internacional".

En su conferencia en la Pablo de Olavide, a la que han asistido el exjuez Baltasar Garzón y la exfiscal general del Estado Dolores Delgado, ha hecho una defensa a ultranza de la universidad pública que es actualmente "objeto de combate y agresión de la extrema derecha" y también ha puesto en valor la figura de un ilustrado como fue Olavide y que fue condenado por la Inquisición.

Sin embargo, ha lamentado que ahora hay una ofensiva "reaccionaria" que está muy bien organizada en el mundo y que alcanza todos los terrenos y cuyo mayor representante es el presidente de EEUU, Donald Trump, que "quiere imponer un orden en el que rige la fuerza y no la ley".

"Trump y sus aliados quieren acabar con la ONU, y no se ha ido de la Organización Internacional del Trabajo para agredirla y porque sabe muy bien que el mundo del trabajo es demasiado importante y por eso quiere destrozarla y acabar con su mandato fundacional", ha augurado la ministra de Trabajo.

Ante esta situación Yolanda Díaz ha apelado a la sociedad a "reaccionar y a no permanecer inmóvil y a la defensiva" con un enfoque "afirmativo, decisivo y que implique esperanza" para cambiar el mundo porque el "lobo ya está aquí y está en la escuela, en la sanidad, en la judicatura; está naturalizado y se llama Milei, Trump o Vox".EFE

