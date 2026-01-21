Espana agencias

Aljaraque (Huelva) ya despide a la familia fallecida en el accidente de tren de Córdoba

Huelva, 21 ene (EFE).- Aljaraque (Huelva) ya despide a los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez fallecidos el pasado domingo en el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) en la capilla ardiente que se ha instalado en el pabellón polideportivo de Aljaraque (Huelva).

Los féretros con los retos mortales del matrimonio Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe de 12 años y su sobrino Félix, de 23, han llegado a la localidad aljaraqueña pasadas las 22:00 horas procedentes de Córdoba, donde han sido recibidos por cientos de personas que los han esperado durante horas.

Tras su llegada, han sido colocados en el interior del pabellón y se ha abierto la capilla ardiente por la que pasan desde entonces numerosos vecinos, allegados y amigos de esta localidad y de Punta Umbría, a la que también estaba muy arraigada la familia, para darles su último adiós.

Para ello, en coordinación con la Policía Local, Protección Civil, la Guardia Civil y los servicios de infraestructura, se ha organizado un itinerario que está permitiendo que la despedida se está realizando de forma ordenada.

Se desconoce si la capilla ardiente cerrará o no a lo largo de la madrugada, todo dependerá de lo que decida la familia.

Los Zamorano-Álvarez contaban con un gran arraigo en la zona, con lazos profundos tanto en Aljaraque, donde residían el matrimonio y sus dos hijos, como en Punta Umbría, donde la madre —una de las víctimas— tenía sus raíces.

Debido a la magnitud de la tragedia y a la previsión de una asistencia multitudinaria, la misa funeral se celebrará finalmente mañana a las 11:00 horas en el mismo pabellón municipal.

Hay que recordar que el grupo familiar que viajó a Madrid el pasado fin de semana y regresaba en el tren siniestrado estaba compuesto por cinco personas, los cuatro fallecidos y una menor, la segunda hija de la pareja, de seis años, única superviviente de la tragedia.

Este no es el único punto de la provincia en la que esta noche se vela y se despide a víctimas del accidente, en los tanatorios de Huelva capital se hace lo propio con otras tantas, así como en Isla Cristina y se prevé que a lo largo de los próximos días vayan regresando el resto de fallecidos que se ha cifrado en un total de 28. EFE

