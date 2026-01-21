Abascal tacha de quimera la unión con el PP y dice que han venido a gobernar, no a vegetar

Madrid, 21 ene (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este miércoles que la unidad de la derecha es un "quimera" por culpa fundamentalmente del PP, y ha reiterado la intención de su partido de gobernar: "No hemos venido para vegetar".

En su intervención en Madrid Foro Empresarial, Abascal ha desechado así la idea propuesta desde algunos sectores de que PP y Vox vayan juntos en las elecciones generales para evitar un nuevo gobierno de la izquierda y ha reiterado su voluntad de entrar en la Junta de Extremadura.

Ha insistido en que no se presentan para molestar, denunciar o ser una formación protesta ni para que "unos señores sienten el culo en unos sillones" y no cambiar el rumbo de las políticas.

"Lo contrario no nos lo perdonarían ni nos lo perdonaríamos", ha destacado en alusión a las negociaciones para una nueva investidura como presidenta de Extremadura de la popular María Guardiola.

Ha incidido en que Vox y PP suman cerca del 60 % de los votos en la comunidad extremeña y ha vuelto a criticar que los populares tengan distintas opiniones según los territorios.

Por eso, no ve posible la unidad de la derecha, porque para ello, ha dicho "los primeros que tienen que unirse son los del PP".

Ha apuntado que en Vox parece que hay muchas peleas -lo que ha negado-, pero el mensaje es uno, mientras que el PP parece que está unido y tiene 17 discursos diferentes.

Además ha puesto en cuestión la unión, porque el PP y Vox no son lo mismo y porque la derecha ya estuvo unida en algunos sitios y no fue capaz de subir al poder.

También lo considera complicado porque, desde el punto de vista de la negociación, el PP siempre se muestra "muy duro" con Vox, a diferencia de con otras formaciones como el PSOE o los nacionalistas, con los que es un "partido flojo".

"Puede negociar con Pujol, con los socialistas..., pero con nosotros se le hace cuesta arriba", ha declarado. EFE

