97-96. Olinde, sobre la bocina, encarrila el pase del Manresa a octavos

Manresa (Barcelona), 21 ene (EFE).- Louis Olinde, con una bandeja sobre la bocina, encarriló este miércoles la clasificación del BAXI Manresa para los octavos de final de la Eurocopa, tras superar a su principal perseguidor, el Neptunas Klaipeda lituano, por 97-96 en el Nou Congost.

El alero alemán culminó su récord anotador de la temporada en competición europea, con 24 puntos, y lideró la reacción del cuadro catalán ante el empuje visitante, comandado por Arnas Velicka, con 25 puntos, y Mindaugas Girdziunas, con 21.

De este modo, el equipo de la capital del Bages suma su novena victoria europea en un partido muy trabajado, en el que llegó a estar 48-64 abajp (min. 25), pero que un último cuarto de 35-23 y la canasta final de Olinde sellaron el triunfo vital.

Pese a las numerosas bajas, el Manresa saltó a la pista con la determinación de borrar el amargo recuerdo de la contundente derrota del pasado fin de semana en Vitoria. Lo hizo con el colmillo afilado desde el perímetro —tres triples en los primeros compases— para firmar un prometedor arranque (15-10, min. 4).

El guión cambió cuando se enfrió el acierto exterior manresano. El conjunto lituano elevó su eficacia, castigó las dudas locales y, con un parcial de 0-7, se apuntó su primera ventaja (15-17, min. 6).

Diego Ocampo pidió tiempo muerto para ajustar las ayudas defensivas y devolver verticalidad al ataque. La reacción fue parcial y Velicka, con un triple sobre la bocina, cerró el primer cuarto con mínima ventaja visitante (22-24).

El Neptunas encontró continuidad en su juego coral y mantuvo altos porcentajes desde el perímetro para abrir una pequeña brecha (29-34, min. 13). La conexión Bassas-Akobundu-Ehiogu, el descaro de Gaspà y un inspirado Olinde (13 puntos al descanso) activaron la respuesta local (37-35, min. 14).

Sin embargo, el Manresa volvió a perder el orden. El duelo derivó en un intercambio poco favorable, sin consistencia en ambos extremos de la pista, destensado en el rebote e incapaz de frenar el acierto de Girdziunas —4/4 en triples en el segundo cuarto—, que castigó cada desajuste y llevó al Neptunas al descanso con ventaja (46-53).

La brecha no hizo más que ampliarse tras el paso por vestuarios. Un parcial de 2-11 (48-64, min. 25) evidenció los problemas ofensivos de un Manresa adormecido, que encadenó cuatro pérdidas consecutivas y no encontraba ni siquiera conatos de reacción.

Akobundu-Ehiogu cortó la sangría con un mate y, aunque persistían las dificultades para ahogar el bote de Velicka —director del juego ofensivo lituano—, Obasohan y Olinde tiraron de carácter para transformar el 53-69 en un 62-69 (min. 28) que volvió a encender al Nou Congost.

Dos faltas muy protestadas frenaron la reacción del Manresa y devolvieron al Neptunas una ventaja de más de diez puntos (62-73). Pero un triple de Steinbergs —sin anotar desde el primer cuarto—, una antideportiva y una técnica desataron un parcial de 13-1 que puso a los locales por delante (75-74, min. 33).

La igualdad se mantuvo durante los últimos minutos, sin que ningún equipo lograra romper el partido. Incluso tras la eliminación de Girdziunas, autor de 21 puntos, el Manresa no supo aprovechar la oportunidad y el marcador avanzaba en pequeñas cotas, dejando todo abierto a falta de un minuto y medio (88-88, min. 38).

Surgió un actor inesperado: Waterman asumió la ofensiva del Neptunas tras la eliminación de Girdziunas y Velicka, sumando ocho puntos seguidos, incluido un triple que dejó al Manresa contra las cuerdas. En el último segundo, Olinde, gran protagonista del partido, penetró y anotó la bandeja que sentenció el 97-96 definitivo.

Ficha técnica:

97 - BAXI Manresa (22+24+16+35): Gaspà (3), Obasohan (11), Olinde (24), Steinbergs (10) y Akobundu-Ehiogu (11), -cinco inicial-, Bassas (8), Knudsen (5), Paulicap (4), Oriola (14), Sánchez (4), Fernández (3) y Naspler (-).

96 - Neptunas Klaipeda (24+29+20+23): Cleary (4), Velicka (25), Tarolis (16), Majauskas (9) y Berucka (2), -cinco inicial-, Kneizys (-), Girdziunas (21), Kozys (-), Waterman (11) y Silins (8).

Árbitros: Anne Panther (ALE), Christian Theis (ALE), Nick Van Den Broeck (BEL). Señalaron falta técnica a Mindaugas Girdziunas (min.31) por parte del Neptunas Klaipeda. Señalaron falta antideportiva a Vitalijus Kozys (min.32) por parte del Neptunas Klaipeda. Eliminaron por faltas a Retin Obasohan por parte del BAXI Manresa y a Mindaugas Girdziunas por parte del Neptunas Klaipeda.

Incidencias: Decimoquinta jornada de la Eurocopa disputada en el Pavelló Nou Congost. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). EFE

