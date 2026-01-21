Espana agencias

72-90. El Surne Bilbao gana en Lisboa y sella el pase a cuartos

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El Surne Bilbao, vigente campeón del torneo, selló el pase a los cuartos de final de la Copa FIBA Europa con una amplia victoria en Lisboa frente al Sporting de Portugal (72-90) en la cuarta jornada de la segunda fase del torneo.

El equipo de Jaume Ponsarnau se sobrepuso a la plaga de lesiones y problemas físicos que asola la plantilla bilbaína y cumplió con creces el primer objetivo a expensas de jugarse ahora la primera plaza del grupo con el PAOK Salónica en las dos jornadas restantes.

El Surne se presentó en Portugal con las bajas de Sylla, Lazarevic y Pantzar, que no viajaron, además de la de Bagayoko, que ocupó plaza en el banquillo y no saltó a la cancha.

Además, Hilliard, con fiebre en los últimos días, se desplazó el mismo día del partido a petición propia y Frey jugó también lastrado. Con este panorama el técnico echó mano de los canteranos Errasti, De Castro y Madariaga para completar la rotación.

No entraron bien en el partido los 'hombres de negro' (8-0, m.2), pero a partir del 12-14 después de tres tiros libres de Frey los de Ponsarnau no cedieron ya el mando abriendo una brecha prácticamente insalvable para el equipo portugués con el 28-44 del que reflejó el marcador al descanso.

Petrasek (17 puntos y 6 rebotes), Jaworski (15 y 4) junto a Krampelj y Font, ambos con 12, encabezaron la buena labor coral de un Surne Bilbao que solventó con eficacia la segunda mitad sin dar opciones a la sorpresa al conjunto luso.

- Ficha técnica:

72 - Sporting Portugal (14+14+20+24): Morgan (4), Harder-Hayes (19), Swenson (14), Robinson (-), Brandon Johns (6) -cinco inicial-, Amarante (8), Ventura (11), Razaque (4), Rui Costa (4), Cruz (-), Cherepenko (-) y Correia (2).

90 - Surne Bilbao (18+26+24+22): Normantas (6), Jaworski (15), Font (12), Petrasek (17), Hlinason (10) -cinco inicial-, Frey (9), Hilliard (3), Krampelj (12), Errasti (2), De Castro (-) y Madariaga (4).

Árbitros: Josip Jurcevic (Croacia), Yann Vezo Davidson (Madagascar) y Elvis Binders-Coders (Letonia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la segunda fase de la Copa FIBA Europa disputado en pabellón Joao Rocha de Lisboa con un par de centenares de aficionados en las gradas. EFE

