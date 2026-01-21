Espana agencias

57-79. El Perfumerías Avenida no da opción al Baxi Ferrol

Guardar

Ferrol, 21 ene (EFE).- El Perfumerías Avenida, liderado por Belén Arrojo y Khadijiah Cave, cumplió el trámite en el partido de vuelta de los octavos de final de la Eurocup que le enfrentó al Baxi Ferrol, al que volvió a aplastar esta noche para cargarse de moral después de la dura derrota sufrida en la Liga F ante el Zaragoza.

El equipo de Anna Montanana fue muy superior a su rival desde el inicio. Ni tan siquiera los 28 puntos que llevaba de renta del partido de Salamanca hizo que se relajase. Tras un inicio igualado (6-6), el Perfumerías Avenida pegó el primer estirón en el marcador con un parcial 0-9.

Las pérdidas de balón del Baxi Ferrol y el acierto exterior de su rival permitieron al equipo salmantino jugar con cómodas rentas. Las locales tuvieron un amago de reacción al situarse a tres puntos (16-19), pero otro parcial 0-10 en el arranque del segundo tiempo acabó enterrando las opciones de las de Lino López de volver al partido.

El Perfumerías Avenida, intenso en defensa y con un notable acierto en ataque, selló su triunfo muy pronto, lo que aprovecharon ambos técnicos para dar minutos a las menos habituales, lo que provocó que el ritmo anotador de las visitantes bajase en el último cuarto.

-- Ficha técnica:

57 - Baxi Ferrol (16+15+13+13): Clementine Samson (4), Moira Joiner (5), Ine Joris (2), Blanca Millán (12) y Dalayah Daniels (6) -cinco inicial-, Karolina Sotolova (6), Alba Sánchez (6), Claire Melia (13) y Elena Rodríguez (3).

79 - Perfumerías Avenida (21+21+24+13): Iyana Martín (11), Andrea Vilaró (9), Laura Spreafico (8), Virag Kiss (6) y Khadijiah Cave (18) -cinco inicial-, Claudia Soriano (8), Mouss Djaldi-Tabdi (2), Abby Meyers (-), Shavonte Zellous (2) y Belén Arrojo (15).

Árbitros: Natasa Dragojevic (Montenegro), Veronika Obertova (Eslovaquia) y Ali Sakaci (Turquía).

Incidencias: partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Eurocup disputado en el pabellón municipal de A Malata ante 1.317 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). EFE

dmg/cmm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ministro colombiano tacha de "agresión económica" el arancel del 30 % impuesto por Ecuador

Infobae

0-0. Granada y Eibar muestran sus muchas carencias

Infobae

Wall Street sube más del 1,2 % al cierre tras anunciar Trump preacuerdo sobre Groenlandia

Infobae

La investigación examinará la rodadura de los trenes que circularon por Adamuz horas antes

Infobae

Directora de FMI elogia a economía argentina tras reunión con ministro Caputo en Davos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

DEPORTES

Slavia de Praga - FC

Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray