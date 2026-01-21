57-79. El Perfumerías Avenida no da opción al Baxi Ferrol

Ferrol, 21 ene (EFE).- El Perfumerías Avenida, liderado por Belén Arrojo y Khadijiah Cave, cumplió el trámite en el partido de vuelta de los octavos de final de la Eurocup que le enfrentó al Baxi Ferrol, al que volvió a aplastar esta noche para cargarse de moral después de la dura derrota sufrida en la Liga F ante el Zaragoza.

El equipo de Anna Montanana fue muy superior a su rival desde el inicio. Ni tan siquiera los 28 puntos que llevaba de renta del partido de Salamanca hizo que se relajase. Tras un inicio igualado (6-6), el Perfumerías Avenida pegó el primer estirón en el marcador con un parcial 0-9.

Las pérdidas de balón del Baxi Ferrol y el acierto exterior de su rival permitieron al equipo salmantino jugar con cómodas rentas. Las locales tuvieron un amago de reacción al situarse a tres puntos (16-19), pero otro parcial 0-10 en el arranque del segundo tiempo acabó enterrando las opciones de las de Lino López de volver al partido.

El Perfumerías Avenida, intenso en defensa y con un notable acierto en ataque, selló su triunfo muy pronto, lo que aprovecharon ambos técnicos para dar minutos a las menos habituales, lo que provocó que el ritmo anotador de las visitantes bajase en el último cuarto.

-- Ficha técnica:

57 - Baxi Ferrol (16+15+13+13): Clementine Samson (4), Moira Joiner (5), Ine Joris (2), Blanca Millán (12) y Dalayah Daniels (6) -cinco inicial-, Karolina Sotolova (6), Alba Sánchez (6), Claire Melia (13) y Elena Rodríguez (3).

79 - Perfumerías Avenida (21+21+24+13): Iyana Martín (11), Andrea Vilaró (9), Laura Spreafico (8), Virag Kiss (6) y Khadijiah Cave (18) -cinco inicial-, Claudia Soriano (8), Mouss Djaldi-Tabdi (2), Abby Meyers (-), Shavonte Zellous (2) y Belén Arrojo (15).

Árbitros: Natasa Dragojevic (Montenegro), Veronika Obertova (Eslovaquia) y Ali Sakaci (Turquía).

Incidencias: partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Eurocup disputado en el pabellón municipal de A Malata ante 1.317 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). EFE

