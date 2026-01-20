Espana agencias

Vinícius: "No quiero estar en el foco por cosas de fuera del campo"

Guardar

Madrid, 20 ene (EFE).- El brasileño Vinícius Junior reconoció que los últimos días han sido "muy complicados" tras sentir el rechazo de la afición del Santiago Bernabéu, con el que se reconcilió con su actuación ante el Mónaco en la Liga de Campeones.

"Los últimos días han sido muy complicados para todos los compañeros, pero sobre todo para mí con los pitidos, por lo que se habla de mí, siempre en el foco y no quiero estar en el foco por cosas de fuera del campo. La exigencia es muy grande. No siempre puedo estar en mi mejor versión pero intento dar lo máximo por esta camiseta de club que me ha dado tanto", aseguró.

Vinícius celebró la imagen ofrecida por el Real Madrid para acariciar el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones y su buena conexión en el partido con Kylian Mbappé. "Hemos entrado al partido muy concentrados, moviendo el balón de un lado a otro que es lo mejor para mí".

"Jugar con Kylian y todos los jugadores de aquí es muy sencillo. Tenemos una conexión muy buena y hay que seguir porque jugando en casa tenemos que tener el apoyo de nuestra afición para que todo vuelva ala normalidad. Todos queremos ganar y juntos podemos ganar cosas esta temporada", afirmó en UEFA.

Los compañeros del delantero brasileño estaban deseando que Vini marcase, como reconoció tras lograrlo después de dar dos asistencias y provocar un tanto en propia puerta del Mónaco.

"Ha sido un momento muy bonito. Había dado muchas asistencias y todo el mundo me decía que quería que marcara. Somos una familia, estamos todos juntos, tenemos confianza y con nuestra mejor versión podemos ganar cosas juntos", sentenció. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mastantuono: "Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid"

Infobae

El teléfono gratuito 047 para consultas de vivienda entra en fase de prueba

Infobae

El Gobierno de Bolivia confirma la muerte de un connacional en el accidente de Adamuz

Infobae

Barcelona acogerá una cumbre con líderes progresistas de todo el mundo organizada por Sánchez el 17 y 18 de abril

Barcelona acogerá una cumbre con

Arbeloa: Brahim ha hecho una Copa África excepcional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: la Guardia Civil identifica a las 45 víctimas de Adamuz tras completarse todas las autopsias

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions