Un anciano herido en Vigo después de que un vehículo se estrelle y acabe dentro de su casa

Vigo (Pontevedra), 20 ene (EFE).- Un hombre de avanzada edad ha sido trasladado este martes a un hospital de Vigo (Pontevedra) al resultar herido después de que un turismo se estrellara contra su vivienda y acabara en el interior de la misma, según ha informado Emergencias.

El siniestro ha tenido lugar pasadas las dos de la tarde a la altura del número 159 de la Avenida Ricardo Mella, en la parroquia de Coruxo, donde un Mercedes eléctrico se salió de la vía y acabó impactando en la vivienda de la víctima, derruyendo una pared y causando importantes daños en el interior.

Los dos ocupantes del turismo, una pareja, resultaron ilesos, pero tuvieron que ser excarcelados por los Bomberos de Vigo, mientras que el turismo ha sido retirado cuidadosamente por una grúa para tratar de evitar fugas de la batería, que va alojada en los bajos del vehículo.

Al lugar de los hechos se desplazaron, además de los bomberos, efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, de Protección Civil y del 061. EFE

