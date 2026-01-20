Sébastien Pocognoli: “Quizá ha faltado algo de ambición”

Madrid, 20 ene (EFE).- El belga Sébastien Pocognoli, entrenador del Mónaco, aseguró, tras la goleada 6-1 sufrida contra el Real Madrid, que a su equipo “quizá” le faltó “algo de ambición” a la vez que reconoció que “el 80 o 90%” de los goles encajados fueron por “errores” propios.

“Tenemos que hablar un poco más allá de los goles y las estadísticas. Estoy muy dolido por la primera parte. Tuvimos muchas oportunidades de hacer nuestro juego. El Madrid nos dio la oportunidad de tener la posesión y no puedo reprochar nada al enfoque del partido, pero no hemos sabido concretar las oportunidades que hemos tenido. Quizá ha faltado algo de ambición en algunas ocasiones, hemos perdido muchos balones y nos ha costado transiciones frente a jugadores con mucha calidad. Y en la segunda parte, con 2-0, todo era más complicado, hemos cometido los mismos errores y el 80% de los goles han sido culpa nuestra, errores nuestros”, dijo en rueda de prensa.

“Es duro para los jugadores que se les asocie con esta derrota histórica, pero este partido lo hemos abordado de forma optimista y ambiciosa, con nuestros jugadores más creativos. No cambiaría el enfoque del partido, en base a nuestros jugadores disponibles. Asumo que ha faltado algo de ambición”, añadió.

Un Pocognoli que habló de si se siente respaldado como técnico del Mónaco tras la dura derrota sufrida en el Santiago Bernabéu y tras perder también en casa en Liga el pasado fin de semana.

“Respecto a mi futuro, estoy sereno, tranquilo porque creo que hemos trabajado como tenemos que hacerlo respecto al rol que tengo en el equipo. Es cierto que los resultados no están acompañado, pero estamos haciendo lo máximo y creo que los buenos resultados van a volver, conmigo como entrenador porque tengo las ideas claras”, contestó. EFE