Sánchez participará el jueves en Bruselas en la cumbre europea sobre Groenlandia

Madrid, 20 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará el jueves a Bruselas para participar en la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) que se ha convocado para buscar una respuesta conjunta ante los intentos de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha confirmado la asistencia de Sánchez a la cumbre extraordinaria en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros, que ha estado centrada en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El Consejo Europeo anunció este lunes la convocatoria de la cumbre y la Comisión Europea (CE) avanzó que "está preparada para responder" a la amenaza de nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque el Ejecutivo comunitario subrayó que apuesta primero por encontrar una solución diplomática.

Los tres días de luto oficial decretados tras la tragedia de Adamuz concluirán el jueves a medianoche.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado a EFE que se mantiene la cumbre hispano-portuguesa prevista para el próximo día 29 de enero en Huelva, una de las provincias golpeadas por la catástrofe ferroviaria ya que varios de los pasajeros fallecidos residían en ella.

La cumbre estará presida por Sánchez y por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y contará con la participación de varios ministros de los respectivos gobiernos. EFE

Las claves del accidente de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos 41 muertos y la investigación: “Es tremendamente extraño”

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La Audiencia Nacional niega que el acoso laboral sufrido por una guardia civil sirva para considerar una incapacidad permanente como “en acto de servicio”

Óscar Puente destaca la “infalibilidad” del AVE y asegura que el accidente de Adamuz “no tiene nada que ver” con la inversión en la red ferroviaria

El Buque de la Armada ‘Furor’ inicia un nuevo despliegue en África Occidental y el Golfo de Guinea

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 20 enero

Esto es lo que puedes cobrar según tu grado de incapacidad permanente

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”