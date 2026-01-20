Sánchez participará el jueves en Bruselas en la cumbre europea sobre Groenlandia

Madrid, 20 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará el jueves a Bruselas para participar en la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) que se ha convocado para buscar una respuesta conjunta ante los intentos de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha confirmado la asistencia de Sánchez a la cumbre extraordinaria en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros, que ha estado centrada en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El Consejo Europeo anunció este lunes la convocatoria de la cumbre y la Comisión Europea (CE) avanzó que "está preparada para responder" a la amenaza de nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque el Ejecutivo comunitario subrayó que apuesta primero por encontrar una solución diplomática.

Los tres días de luto oficial decretados tras la tragedia de Adamuz concluirán el jueves a medianoche.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado a EFE que se mantiene la cumbre hispano-portuguesa prevista para el próximo día 29 de enero en Huelva, una de las provincias golpeadas por la catástrofe ferroviaria ya que varios de los pasajeros fallecidos residían en ella.

La cumbre estará presida por Sánchez y por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y contará con la participación de varios ministros de los respectivos gobiernos. EFE