Psicólogos, sanitarios y voluntarios con una misión: atender del modo más empático posible

Córdoba, 20 ene (EFE).- Decenas de psicólogos, sanitarios y voluntarios de la Cruz Roja trabajan conjuntamente desde el pasado domingo con un único objetivo: atender de la forma "más empática posible" a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que esperan noticias de sus allegados.

Así lo cuenta Paco Pozo, director gerente del 061 Andalucía, en declaraciones a varios medios a las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba, donde se concentran las familias de las víctimas en busca de información.

Un centro que, un día más, se ha convertido en un ir y venir de personas que buscan a sus seres queridos, alguna de las cuales ha recibido la triste noticia del fallecimiento de algún familiar.

Es ya la tercera noche desde el accidente ocurrido el pasado domingo por el descarrilamiento de trenes de alta velocidad que tuvo lugar en el municipio cordobés de Adamuz, del que se han localizado al menos 42 víctimas mortales.

Tras atender a las víctimas esa noche en la zona cero, estas decenas de profesionales, que rebasan el centenar, se ocuparon de una "segunda fase igual de dura": atender a unas familias "que están esperando información".

Desde el centro cívico centralizan esa información para todos los familiares afectados, independientemente de la provincia a la que pertenezcan, bajo la coordinación de sanitarios del 061 Andalucía.

El equipo de atención también lo integran sanitarios del hospital Reina Sofía de Córdoba, psicólogos de la Cruz Roja y del Colegio de Psicólogos, entre otros organismos, que trabajan conjuntamente "arropando" a los familiares y, si llega el caso, comunicar la información de la manera "más empática posible", según ha indicado Pozo.

Eso llevan haciendo durante estas 48 horas desde el accidente en un centro en el que este martes Pozo calcula que habrán atendido en torno a 60 o 65 personas y que, insiste, permanecerá abierto esta noche, la tercera desde el accidente: "Hoy no se cierra", asegura. EFE