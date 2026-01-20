Espana agencias

Parlamento de Venezuela reformará ley para favorecer la inversión extranjera en petróleo

Caracas, 20 ene (EFECOM).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, reformará la Ley Orgánica de Hidrocarburos con el objetivo de favorecer y proteger la inversión extranjera, informó este martes el presidente del Legislativo, el oficialista Jorge Rodríguez, quien dijo que es "muy probable" que la discusión comience el próximo jueves.

En una rueda de prensa tras una reunión de la comisión consultiva sobre la agenda legislativa 2026-2027, el también jefe negociador del Gobierno indicó que la reforma de la "fundamental" Ley Orgánica de Hidrocarburos es una de las doce propuestas del Ejecutivo, encabezado por su hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Estamos proponiendo llevar a discusión esta iniciativa del Ejecutivo para que la inversión extranjera en petróleo pueda desarrollarse de manera adecuada", dijo.

El titular del Parlamento explicó que se busca asegurar que la inversión extranjera "va a estar protegida" y que será "rentable" para quienes apuesten por el sector petrolero venezolano.

"Esas inmensas reservas de petróleo (de Venezuela) tienen que ser sacadas para convertirlas en escuelas, en hospitales, (...) debajo de la tierra no le sirven a nadie", expresó.

El diputado agregó que es "muy probable" que el jueves comience la primera de las dos discusiones por las que tiene que pasar un proyecto de ley en el país para ser finalmente aprobado por el Parlamento unicameral.

La semana pasada, la mandataria encargada entregó a la junta directiva de la AN un proyecto de reforma de esa ley del que no dio detalles, pero afirmó que tiene como finalidad permitir que "flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos" petrolíferos.

Luego de que fuerzas de EE.UU. capturaran el pasado 3 de enero al presidente venezolano, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresósu intención de revitalizar las infraestructuras petroleras de Venezuela.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó recientemente el acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, que valoró en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano.

Rodríguez, quien conversó la semana pasada con Trump por teléfono, asegura que, a pesar de la "agresión", se está "moldeando lo que debe ser una cooperación energética basada en la decencia".

El Gobierno encargado de Caracas anunció un proceso exploratorio para la reapertura de embajadas con EE.UU. tras la ruptura diplomática en 2019. EFECOM

(vídeo)

