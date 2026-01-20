Espana agencias

Montero se ofrece a "aclarar" sus declaraciones sobre el alcalde de Algeciras

Algeciras (Cádiz), 20 ene (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), ha remitido un escrito al bufete de abogados del alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador, José Ignacio Landaluce, ofreciéndose a "aclarar" públicamente las declaraciones que realizó sobre él el pasado 10 de enero.

En dichas declaraciones, realizadas en un acto del PSOE en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) la ministra afirmó que el alcalde de Algeciras había sido "condenado" y "denunciado" y que estaba "siendo investigado por violencia de género".

En un comunicado de su bufete de abogados, el alcalde y senador pidió a Montero que rectificara y pidiera disculpas ya que es "absoluta y radicalmente falso que haya sido condenado, denunciado o esté siendo actualmente investigado por la comisión de un delito de violencia de género".

Ahora, en un comunicado remitido a dicho bufete por la ministra, al que ha tenido acceso EFE, esta ha señalado: "no existe inconveniente por mi parte en aclarar las declaraciones a las que se hace referencia".

La también candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas, ha especificado además que dicha aclaración la realizará "en el mismo contexto en el que fueron realizadas, en el seno de la próxima convocatoria de la Interparlamentaria del PSOE-A".

No obstante, Montero ha señalado que su "aclaración" se realizará "sin que ello suponga reconocimiento alguno de los términos" de la petición escrita de Landaluce y "con el único objetivo de evitar interpretaciones erróneas".

El alcalde de Algeciras ya expresó en su petición pública de rectificación que se reservaba la posibilidad de emprender acciones legales, ya que "la imputación falsa de hechos extraordinariamente graves y merecedores del máximo reproche social por los que no está siendo ni juzgado ni condenado, lesiona mi derecho al honor y menoscaba mi reputación y dignidad".

Montero ha subrayado en su respuesta al bufete del alcalde "la voluntad de mantener un clima de normalidad, lealtad y colaboración". EFE

