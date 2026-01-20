Minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente de trenes en Adamuz

Madrid, 20 ene (EFE).- Este martes se guardó un minuto de silencio en el estadio Santiago Bernabéu antes del comienzo del partido entre Real Madrid y Mónaco en memoria de las 42 víctimas mortales del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba).

Los futbolistas de ambos equipos, con los del Real Madrid luciendo un brazalete negro, se juntaron en el centro del campo para guardar un respetuoso minuto de silencio.

Además, la Grada Fans de Real Madrid, situada en el fondo sur del Bernabéu, mostró una pancarta de recuerdo a las víctimas. “Nuestro corazón con las víctimas de Adamuz. Descansen en paz”, fue el texto elegido junto a un crespón negro. EFE

(FOTO)