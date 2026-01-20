Espana agencias

Minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente de trenes en Adamuz

Guardar

Madrid, 20 ene (EFE).- Este martes se guardó un minuto de silencio en el estadio Santiago Bernabéu antes del comienzo del partido entre Real Madrid y Mónaco en memoria de las 42 víctimas mortales del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba).

Los futbolistas de ambos equipos, con los del Real Madrid luciendo un brazalete negro, se juntaron en el centro del campo para guardar un respetuoso minuto de silencio.

Además, la Grada Fans de Real Madrid, situada en el fondo sur del Bernabéu, mostró una pancarta de recuerdo a las víctimas. “Nuestro corazón con las víctimas de Adamuz. Descansen en paz”, fue el texto elegido junto a un crespón negro. EFE

(FOTO)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez, Feijóo y otros políticos lamentan el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba

Infobae

El reconocimiento a los jóvenes de Adamuz (Córdoba) que auxiliaron a las víctimas

Infobae

Consternación en Atocha por lo ocurrido en Córdoba, "tiene que haber sido fuerte"

Infobae

La UME desplaza a Adamuz (Córdoba) 37 militares, 15 vehículos y material de rescate

Infobae

Von der Leyen y Metsola envían su pésame por el accidente en Adamuz: "Europa está con el pueblo español"

Las máximas autoridades de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo compartieron mensajes de solidaridad tras el trágico siniestro ferroviario en Córdoba, destacando la gravedad del suceso y su apoyo a las familias afectadas y heridos

Von der Leyen y Metsola
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a David Herrera Lobato

Detienen a David Herrera Lobato en Arahal (Sevilla), uno de los presuntos colaboradores de González Amador en las gestiones de Quirón

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo da la

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados hoy, 20 de enero del 2026

DEPORTES

Real Madrid - Mónaco, en

Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri