Los centros de rescate de grandes simios hacen una valoración positiva del borrador de ley

Madrid, 20 ene (EFE).- Representantes de centros de rescate de grandes simios en España han hecho una "valoración positiva" del borrador de la ley en defensa de estos animales, en el que se han recogido las alegaciones que presentaron y que han revisado esta martes junto al director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra.

La reunión ha tenido lugar en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en Madrid, y en ella han estado presentes representantes de los centros de rescate Fundación mona, Rainfer y Primadomus, y el Instituto Jane Goodall.

Olga Feliu, cofundadora y directora general de la Fundación mona, ha señalado a EFE que "la reunión ha sido positiva", tras revisar punto por punto el borrador de la Ley de Protección de los Derechos de los Grandes Simios. En él quedan reflejadas todas las alegaciones que propusieron. "Hay algunas de las cosas que comentamos que se han desarrollado mejor en el anexo", ha añadido.

Según Feliu, desde la Dirección de Derechos de los Animales han comentado que tras estas reuniones previas, se prevé que la ley podría salir en "febrero próximo".

Si se logra sacar la Ley de Grandes Simios, asegura que "España sería un referente" a nivel mundial, precisamente, "para evitar el tráfico de animales y lograr la protección de estas y otras especies".

Por su parte, Marta Bustelo, de la Fundación Rainfer, ha declarado que valoran "muy positivamente" la reunión mantenida con la Dirección General de Derechos Animales, "en la que se han dado pasos relevantes" para la elaboración de una ley "que sitúe a España a la vanguardia internacional de su protección desde una perspectiva ética y científica".

"Destacamos especialmente el reconocimiento y la consideración de la experiencia acumulada por los centros de rescate españoles en el cuidado, bienestar y protección de estos animales, como base fundamental para una legislación eficaz y responsable", ha agregado.

Del mismo modo, la directora de la Fundación mona ha recordado también que los centros de rescate llevan 25 años en la rehabilitación, manutención y recogiendo datos sistemáticos y de comportamientos.EFE

