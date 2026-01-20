Lepe (Huelva) decreta tres días de luto oficial tras confirmar la muerte de un vecino

Sevilla, 20 ene (EFECOM).- El Ayuntamiento de Lepe (Huelva) ha decretado tres días de luto oficial tras confirmarse el fallecimiento de un vecino de esta localidad onubense entre las víctimas mortales del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba).

El alcalde, Adolfo Verano, ha informado en redes sociales de que durante este luto las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y se suspenderán los actos oficiales previstos.

"Son momentos de profundo dolor para nuestro municipio", ha indicado el regidor, quien ha trasladado todo el apoyo, cariño y respeto a la familia, amistades y personas cercanas al vecino fallecido.

Verano ha expresado también el agradecimiento a los servicios de emergencias, autoridades sanitarias y cuerpos de seguridad por la profesionalidad, la humanidad y la cercanía que han demostrado en unas circunstancias "tan duras".

También se ha referido al pueblo de Adamuz por su "ejemplo de solidaridad y responsabilidad admirable". EFECOM