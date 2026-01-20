Espana agencias

Lepe (Huelva) decreta tres días de luto oficial tras confirmar la muerte de un vecino

Guardar

Sevilla, 20 ene (EFECOM).- El Ayuntamiento de Lepe (Huelva) ha decretado tres días de luto oficial tras confirmarse el fallecimiento de un vecino de esta localidad onubense entre las víctimas mortales del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba).

El alcalde, Adolfo Verano, ha informado en redes sociales de que durante este luto las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y se suspenderán los actos oficiales previstos.

"Son momentos de profundo dolor para nuestro municipio", ha indicado el regidor, quien ha trasladado todo el apoyo, cariño y respeto a la familia, amistades y personas cercanas al vecino fallecido.

Verano ha expresado también el agradecimiento a los servicios de emergencias, autoridades sanitarias y cuerpos de seguridad por la profesionalidad, la humanidad y la cercanía que han demostrado en unas circunstancias "tan duras".

También se ha referido al pueblo de Adamuz por su "ejemplo de solidaridad y responsabilidad admirable". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los legendarios 'raramuri' llegan a España para un entrenamiento en Madrid

Infobae

Madrid vuelve a ser el epicentro del turismo mundial de la mano de la 46 edición de Fitur

Infobae

La inflación en eurozona y EEUU enmarca el interés de un mercado atento a la geopolítica

Infobae

La Audiencia de Bizkaia juzga a un hombre por asesinar a su novia en un brote psicótico

Infobae

Feijóo cita este domingo a sus 'barones' en Zaragoza para hacer un frente común contra la financiación de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo reúne en Zaragoza a los líderes regionales del PP con la meta de acordar una estrategia unificada ante la iniciativa de Hacienda, que según el partido pone en riesgo la equidad autonómica y favorece intereses separatistas

Feijóo cita este domingo a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 13 de los heridos siguen en la UCI

Si tenías un viaje en tren entre Madrid y Andalucía, este es el plan alternativo que ha puesto en marcha Renfe con un servicio especial de autobús en Córdoba

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es “causa o consecuencia” del descarrilamiento

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz