La vivienda urbana duplica el precio de zonas rurales y Madrid registra la mayor brecha

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Comprar una casa en un entorno urbano supone un 99 % más de coste que adquirirla en una zona rural y Madrid registra la mayor brecha de precios entre estas zonas con un 131 %, según los datos que maneja el portal inmobiliario Idealista con datos de cierre de 2025.

El precio medio de la vivienda usada a la venta en zonas urbanas, aquellas con más densidad de población, fue de 2.906 euros/m2 de media a cierre de 2025; mientras que en los entornos rurales, menos poblados y con otro tipo de viviendas, fue de media de 1.459 euros/m2, según ha indicado en un comunicado la fuente.

Madrid encabeza la lista con la mayor brecha de precios de la vivienda entre zonas urbanas y rurales, del 131 % de diferencia. Y es que el precio medio en Madrid de sus entornos urbanos es de 4.821 euros/m2, frente a los 2.085 euros/m2 de media de las zonas rurales.

Por encima de Madrid, se encuentran los precios de Baleares (5.246 euros/m2), que también encabeza los precios en el campo (3.801 euros/m2), y donde la diferencia es del 38 %.

Tras Madrid, las mayores brechas entre la vivienda en zonas urbanas y rurales se dan en Álava (126 %), Salamanca (115 %), Cáceres (114 %) y Valladolid (102 %) debido, fundamentalmente, a los precios bajos de las casas en los entornos rurales, la mayoría por debajo de los 1.000 euros/m2.

Entre los grandes mercados residenciales, la brecha llega al 73 % en Barcelona o al 72 % en Sevilla, mientras que son más moderadas en Málaga (48 %) y en Valencia (33 %).

Según Idealista, que suma más de 1.200.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler, los mayores precios de la vivienda rural se dan en Baleares, Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife, Málaga o Vizcaya. EFECOM