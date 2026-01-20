La tragedia de Adamuz se ceba con los opositores al cuerpo de ayudantes de Prisiones

Madrid/Huelva, 20 ene (EFE).- Los miembros del tribunal de las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias han mostrado su consternación por el fallecimiento de varios opositores y preparadores en el accidente de los trenes del pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

El examen se realizó este domingo en la Universidad Complutense de Madrid con alrededor de 8.000 aspirantes, de los que, según han indicado a EFE fuentes conocedoras del proceso, unos 700 procedían de la provincia de Huelva, hacia la que se dirigía el tren Alvia siniestrado y que ha sido la más castigada por la tragedia.

Los integrantes del tribunal han emitido un comunicado para mostrar su dolor, dado que un número "relevante" de los viajeros del convoy y de las víctimas del accidente eran opositores y preparadores que retornaban a sus domicilios tras la realización en Madrid del primer ejercicio.

Entre los fallecidos están Ricardo Chamorro Cáliz, de 57 años y exdirector suplente del centro penitenciario de Huelva, quien regentaba una conocida academia de oposiciones y regresaba de la capital tras acompañar a sus alumnos a un examen.

También ha perdido la vida, según ha confirmado el Ayuntamiento de Lepe (Huelva), de donde era natural, el profesor de Derecho Penal y también preparador Andrés Gallardo Vaz.

Un tercer acompañante, un joven opositor llamado Mario, continúa desaparecido tras ser vistos los tres por última vez en el vagón cafetería instantes antes del impacto.

También volvían de las oposiciones Pepi Sosa Casado y su hija Ana Martín Sosa, vecinas de Isla Cristina, que perdieron la vida cuando el tren Alvia en el que viajaban de vuelta a Huelva salió de la vía tras el descarrilamiento previo del Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid.

También se había presentado a ese proceso Rafael Millán Albert, quien viajaba en el Alvia junto a su mujer, quien ha sobrevivido.

Suerte distinta corrió Marta, una opositora de 33 años natural de Lepe, regresaba a casa tras ese examen en el mismo tren que los demás, pero en un vagón que no descarriló.

Tras horas de incertidumbre, fue localizada magullada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Gracias a la solidaridad de una joven que la trasladó en coche, pudo reencontrarse con su familia en Huelva.

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas, así como nuestros mejores deseos de una pronta y total recuperación a quienes se encuentran ingresados en los hospitales", han expresado los miembros del tribunal en el comunicado. EFE

lra-lca/rb/lml