La IFAB plantea que el VAR revise las rojas por segunda amarilla y los saques de esquina

Redacción Deportes, 20 ene (EFE).- La 'International Football Association Board' (IFAB), el organismo que establece las reglas de juego del fútbol, se plantea que el protocolo del VAR revise las tarjetas rojas por segunda amarilla y los saques de esquina que claramente se hayan otorgado por error.

En una reunión este martes en Londres, propuso estas dos modificaciones, junto con la de permitir la revisión de las tarjetas rojas o amarillas cuando en una acción entre dos jugadores no es sancionado el infractor sino su rival, en su revisión del protocolo del videoarbitraje.

Sin embargo, recomendó que las intervenciones se limiten a los cuatro supuestos establecidos con anterioridad (goles, penaltis, tarjetas rojas y confusiones de identidad). La aprobación definitiva de estas medidas se estudiará en la reunión general del 28 de febrero.

Además, la IFAB aprobó nuevas normas para evitar las pérdidas de tiempo. Estos cambios se derivan, según el comunicado de la asociación, de la retroalimentación positiva global tras el cambio que evita que los guardametas puedan retener la pelota demasiado tiempo.

Se establece un límite de tiempo para los saques de banda y de puerta, así como para las sustituciones. Los jugadores que se retiren del terreno de juego deberán hacerlo en un tiempo máximo de 10 segundos. Además, los futbolistas que reciban atención médica estarán obligados a permanecer fuera del campo por un tiempo concreto, todavía por determinar.

En la reunión también se aprobó continuar con los ensayos en competiciones juveniles de la llamada "Ley Wenger", que consiste en que el fuera de juego se produciría cuando "todo el cuerpo del atacante sobrepase por completo al último defensor, y no solo una parte".

Se destacó, asimismo, el éxito en la implantación del fuera de juego semiautomático y del 'Football Video Support' (FVS), la modalidad del VAR para las competiciones que no tienen los medios técnicos para implantarlo en su totalidad. EFE

