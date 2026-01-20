Feijóo lamenta la muerte del maquinista del tren en Barcelona y dice "esto es demasiado".

Madrid, 20 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha lamentado esta noche la muerte del maquinista del tren accidentado en Barcelona en un mensaje en la red social X que ha titulado con la frase: "esto es demasiado".

"Siento mucho el fallecimiento de otro maquinista en el descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona), y deseo la recuperación de las personas heridas", ha escrito Feijóo en X.

El líder de la oposición señala en su mensaje que ha trasladado al presidente de Cataluña, Salvador Illa, "nuestra preocupación y nuestro apoyo a los servicios de emergencia".

Además del maquinista fallecido, otras quince personas han resultado heridas, han informado a EFE fuentes conocedoras del suceso.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado unas cuarenta dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y veinte ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como agentes de los Mossos d'Esquadra.

A consecuencia del accidente, que se ha producido en una jornada de intensas precipitaciones en toda Cataluña, se ha puesto en alerta el plan Ferrocat.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este accidente.

Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona).

En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido. EFE