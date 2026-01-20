Escocia probará a volver a introducir el alcohol en el fútbol

Londres, 20 ene (EFE).- Tras más de cuatro décadas prohibido, el alcohol volverá a los partidos de la selección escocesa a modo de prueba.

La federación escocesa pondrá a prueba esta iniciativa de cara a los preparatorios antes del Mundial que se disputarán en los próximos meses, informaron este martes medios escoceses.

El conjunto de Steve Clarke se enfrentará a Japón el 28 de marzo y a Curazao el 30 de mayo.

La medida se restringiría a que los aficionados puedan comprar alcohol en los vomitorios del estadio, pero no podrían llevarlos a sus asientos, como ya ocurre, por ejemplo, en los encuentros de la Premier League.

Esta iniciativa ya se ha llevado a cabo en algunos partidos de la liga escocesa esta temporada.

El alcohol fue prohibido en los estadio en 1981 después de los incidentes que provocaron los aficionados del Celtic de Glasgow y el Rangers tras la disputa de la Copa de la Liga. EFE