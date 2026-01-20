Espana agencias

Escocia probará a volver a introducir el alcohol en el fútbol

Guardar

Londres, 20 ene (EFE).- Tras más de cuatro décadas prohibido, el alcohol volverá a los partidos de la selección escocesa a modo de prueba.

La federación escocesa pondrá a prueba esta iniciativa de cara a los preparatorios antes del Mundial que se disputarán en los próximos meses, informaron este martes medios escoceses.

El conjunto de Steve Clarke se enfrentará a Japón el 28 de marzo y a Curazao el 30 de mayo.

La medida se restringiría a que los aficionados puedan comprar alcohol en los vomitorios del estadio, pero no podrían llevarlos a sus asientos, como ya ocurre, por ejemplo, en los encuentros de la Premier League.

Esta iniciativa ya se ha llevado a cabo en algunos partidos de la liga escocesa esta temporada.

El alcohol fue prohibido en los estadio en 1981 después de los incidentes que provocaron los aficionados del Celtic de Glasgow y el Rangers tras la disputa de la Copa de la Liga. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Page ofrece los recursos de Castilla-La Mancha para atender a las víctimas del accidente

Infobae

Un juez cita como investigado en una pieza del caso ERE a un diputado autonómico del PSOE

Infobae

La UME se desplaza a Adamuz (Córdoba) con material de rescate, avituallamiento y sanidad

Infobae

Von der Leyen transmite su pésame a España por el descarrilamiento de trenes en Córdoba

Infobae

Jacobs no se retira y prepara Los Ángeles 2028 con el técnico con el que hizo oro en Tokio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene al

La Policía Nacional detiene al presunto colaborador de González Amador por corrupción en las gestiones de Quirón: un empresario de Arahal (Sevilla)

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si haces

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados hoy, 20 de enero del 2026

Precio de la luz en España este miércoles 21 de enero del 2026

Iberia amplía su aforo en un 57% para los vuelos con destino Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz: los precios se fijan hasta los 99 euros en clase turista

DEPORTES

Real Madrid - Mónaco, en

Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri