Espana agencias

El maquinista de Iryo advirtió de "un enganchón" y pidió parar el tráfico "urgentemente"

Guardar

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El maquinista del tren Iryo siniestrado advirtió en una llamada al centro de mando de Atocha que había sufrido "un enganchón" a la altura de Adamuz (Córdoba), mientras que en una segunda comunicación avisó de que el tren había sufrido un descarrilamiento y que estaba invadiendo la vía contigua, por lo que pidió parar el tráfico en las vías "urgentemente".

Según el audio publicado por Cordópolis/eldiario.es, el maquinista explica en una primera llamada al centro de mando de Atocha que tenía el tren "bloqueado" y que no se podía mover, además de añadir que debía "reconocer" la situación del tren.

También se escucha cómo el trabajador de Atocha pide al maquinista que baje los pantógrafos, el mecanismo del tren que toma electricidad de la catenaria, y éste le responde: "Más abajo no pueden estar".

En un segundo contacto telefónico, el maquinista le expone que necesita que se pare el tráfico en las vías de manera urgente y la persona situada en Atocha le dice que "no hay ningún tren llegando", según el citado medio.

El maquinista, que conversa con serenidad, detalla que tiene un incendio en uno de los coches, por lo que debe abandonar la cabina para verificar y pide que le envíen a la zona un servicio de urgencia, de bomberos y ambulancias, pues asegura tener heridos en el tren.

En esa conversación, que no especifica si es anterior o posterior al choque con el tren Alvia, no hay ningún momento en el que el maquinista advierta de la presencia del Alvia. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El colombiano Christian González afirma que Vrabel encendió la identidad de los Patriots

Infobae

Suben a 15 los heridos graves y 75 las personas hospitalizadas por el accidente de Córdoba

Infobae

IU lamenta "profundamente" los fallecimientos en el accidente de Adamuz y siguen "con atención" su evolución

Autoridades de la organización expresan preocupación por la tragedia ferroviaria cerca de Córdoba, muestran solidaridad con los afectados y siguen atentos el estado de heridos tras el doble descarrilamiento que ha dejado numerosas víctimas según fuentes oficiales

IU lamenta "profundamente" los fallecimientos

106-77. El Real Madrid no da opción en casa y aplasta al Olimpia Milán

Infobae

98-84. La defensa del Valencia neutraliza al París y decide el duelo de anotadores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta roja de la AEMET

Alerta roja de la AEMET por el temporal en Cataluña, en directo: sigue la última hora del riesgo de inundaciones en Girona por la borrasca Harry

Los primeros minutos del Iryo accidentado en Adamuz según lo que revela la llamada del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha

Adif asegura que “constató” en noviembre que el carril donde se produjo el accidente de Adamuz se encontraba “en condiciones adecuadas”

Detienen a David Herrera Lobato en Arahal (Sevilla), uno de los presuntos colaboradores de González Amador en las gestiones de Quirón

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

DEPORTES

El Real Madrid vuela sobre

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton