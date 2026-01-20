Espana agencias

El Levante ultima el fichaje del extremo israelí con pasaporte español Tai Abed, del PSV

Valencia, 20 ene (EFE).- El Levante negocia los últimos detalles para el fichaje del extremo zurdo israelí con pasaporte español Tai Abed, procedente del PSV Eindhoven, según confirmaron fuentes cercanas a la operación.

El futbolista de 21 años tiene previsto en las próximas horas formalizar su contrato, que en principio le vinculará al club levantinista hasta junio de 2029, y el Levante abonará una pequeña compensación económica al conjunto neerlandés por el traspaso del jugador.

Abed debutó en la Copa de los Países Bajos con PSV en diciembre de 2025 y esta temporada ha sido una de las piezas destacadas de su filial, con el que disputó 19 partidos, en los que firmó siete goles y cuatro asistencias. El atacante se incorporó al club de Eindhoven en 2021 tras formarse en la cantera del Hapoel Tel Aviv.

Nacido en Tel Aviv, Abed formó parte de una generación destacada del fútbol israelí que logró el tercer puesto en el Mundial sub-20 de 2023, torneo en el que su selección eliminó a Brasil en los cuartos de final y cayó en semifinales ante Uruguay, campeona del campeonato y en cuyas filas militaba el actual jugador del Levante Allan Matturro. EFE

pzm/nhp/jpd

