El Castellón recupera a Raúl Sánchez y anuncia la salida de Mamah al Vanspor turco

Castellón, 20 ene (EFE).- El Castellón anunció este martes el regreso del atacante Raúl Sánchez tras media temporada en el Necaxa mexicano y la salida de Kenneth Mamah al Vanspor de Turquía, ambos traspasados.

Raúl Sánchez vuelve medio año después al club castellonense en el que fue máximo goleador la pasada temporada. Como albinegro, el futbolista madrileño disputó 112 partidos y marcó 25 goles.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Raúl de vuelta al CD Castellón. Su etapa aquí se caracterizó por su compromiso, profesionalidad y liderazgo dentro y fuera del campo", destacó el presidente del Castellón, Halarabos Voulgaris.

Además, el club anunció la salida de Kenneth Mamah, tercer futbolista que deja la entidad en este mercado de invierno. El jugador nigeriano disputó 38 partidos como albinegro y anotó 5 goles.

