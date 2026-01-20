Espana agencias

El cardiólogo malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos en el accidente de los trenes

Málaga, 20 ene (EFE).- El cardiólogo malagueño Jesús Saldaña, de 30 años y que trabajaba en el Hospital La Paz, en Madrid, es uno de los pasajeros fallecidos en el accidente de trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo, que ya suma 42 víctimas mortales.

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga ha informado de la muerte, que había sido confirmada por su familia tras una intensa búsqueda en la que no lograban localizarlo en ninguno de los centros sanitarios donde atienden a heridos en el siniestro (él viajaba en el tren Iryo con destino a Madrid que descarriló).

Su fallecimiento ha consternado a la medicina malagueña y madrileña, y la institución médica ha expresado su más profundo dolor.

La pareja de Saldaña reclamaba este lunes ayuda a los medios de comunicación para dar con él, en los alrededores del centro cívico de Poniente de Córdoba, donde numerosas personas se debatían entre la ansiedad y los nervios mientras esperaban noticias de sus familiares que iban en alguno de los trenes accidentados.

Ella contó entonces a los periodistas que una persona con el mismo nombre que él había sido trasladado en una ambulancia hasta Córdoba, pero después nadie daba señales de Jesús.

La desesperada búsqueda tuvo eco en las redes sociales, con mensajes de su hermana mayor, Natalia García, especialista en Pediatría que ejerce en el Hospital Materno Infantil de Málaga, o un amigo de él, que publicó la fotografía de Saldaña y decía que no sabían nada de Jesús desde que ocurrió el siniestro.

Nacido en Málaga en 1995, finalizó la carrera de Medicina en la Universidad de Málaga en 2019 y un año después se dio de alta en el Colegio de Médicos de Málaga, donde tan solo estuvo colegiado tres meses, pues se dio de baja para trasladarse a Madrid y desempeñar su carrera de especialista en Cardiología en el Hospital La Paz.

Jesús Saldaña siempre destacó en sus estudios hasta el punto de que en 2013 fue noticia al haber conseguido la nota más alta de la provincia de Málaga en la prueba de selectividad (un 13,81), tras lo que se decantó definitivamente por estudiar Medicina en la Universidad de Málaga.

Previamente, en secundaria, había obtenido también el premio al mejor expediente académico otorgado por el Ayuntamiento de Málaga y el de mejor expediente en bachillerato, este último compartido con más alumnos. EFE

EFE

