Dacia sigue viendo potencial seguir creciendo, tras un 2025 con un 20 % más de ventas

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El director general de Dacia España, Laurent Sengens, sigue viendo "potencial para seguir creciendo" este 2026 por el buen momento de la economía, aunque ve este año con más "prudencia" que en 2025, tras el "efecto dana" que impulsó las ventas y ayudó a cerrar el año con un 20,1 % más de matriculaciones que en 2024.

Dacia vendió en 2025 un total de 65.788 vehículos, impulsado sobre todo por el Dacia Sandero, que repitió, como viene haciendo desde 2013, como coche más vendido del mercado español, ha explicado el director general de Dacia, parte del grupo Renault.

Sengens ha incidido en que las previsiones de ventas para este año "dependerán del mercado", porque durante los primeros meses del 2025 hubo un 'efecto dana', que habrá que ver cómo se traduce" ahora.

El "efecto dana" se refiere al aumento de las ventas tras el desastre meteorológico en Valencia por los daños en los vehículos y las ayudas posteriores.

Esta circunstancia junto al aumento de las matriculaciones en todas las marcas propició que la marca vendiera un total de 38.878 vehículos Dacia Sandero, un 16,83 % más que en 2024, y afianzara esa primera posición como coche más vendido en España.

El director general de la marca ha asegurado que tenían muchos retos durante 2025 pero han cosechado "resultados históricos", por lo que, para 2026, tienen la ambición de proponer una movilidad "al alcance de todos y cada vez más sostenible".

Para ello, han lanzado el plan ADN, que se basa en aumentar la cuota de mercado, mantener el 'estilo' Dacia e incrementar el uso de nuevas tecnologías sostenibles.

"Para seguir creciendo, tenemos que seguir siendo accesibles en precio, cuotas y en ser muy eficientes. Por eso tenemos que seguir empujando en el híbrido, porque tenemos toda la tecnología para ello", ha comentado Sengens, que ha celebrado la victoria en el Dakar del catarí Nasser Al-Attiyah a bordo de un Dacia.

Sengens ha señalado que tienen "muchas palancas" para aumentar en ventas e impulsar la cuota de mercado, que en 2025 se situó en el 5,7 %, tres décimas más, siendo la sexta marcas con más ventas.

En ese sentido, Dacia ha destacado que el peso de particulares es el 76 % del total: "Somos una marca que vende uno a uno, a gente normal y están en el particular", ha comentado el director general, que ha comentado que la política comercial muy destinada al particular, porque no manejan grandes descuentos para flotas.

Preguntado por la vigencia del plan Auto Plus, anunciado hace unas semanas, Sengens ha incidido en que aplauden el plan y están a la espera de las medidas concretas, aunque ven que es "muy importante apoyar la transición eléctrica con incentivos". EFECOM