Carreño se queda a un paso del triunfo; Mensik avanza a segunda ronda

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- Pablo Carreño se quedó a las puertas de un triunfo que se le escapó por poco, en el quinto set, producto del cansancio, de los contratiempos físicos y de detalles ante un rival al alza, el checo Jakub Mensik, que estuvo contra las cuerdas y que al final remontó (7-5, 4-6, 2-6, 7-6(1) y 6-3) para situarse en segunda ronda.

El centroeuropeo logró su segundo triunfo en ocho partidos disputados con cinco sets ante Pablo Carreño que dio la cara y ofreció una notable resistencia hasta el final, pero que terminó condicionado físicamente y tuvo que ser asistido en el pie derecho en el tramo final del partido.

Mantuvo el tipo hasta el final el español que en las dos ocasiones anteriores había caído con Mensik, ambas en el 2025, en Auckland y en la Copa Davis. Es uno de los jugadores al alza el checo, uno de los productos de la rica producción reciente del tenis de la República Checa, que el pasado año alcanzó la tercera ronda, su mejor papel en Melbourne.

El ganador del Masters 1000 de Miami, frente a Novak Djokovic en la final, tuvo que mostrar su mejor versión para acabar con la inspiración del asturiano. Llegó a Melbourne en forma el checo que ganó Auckland hace una semana. Estaba rodado el rival de Carreño que tuvo que aferrarse a sus opciones cuando en el tercer set estaba desarbolado por el español.

El saque dio mucho a Mensik, decimoséptimo del mundo, mientras Carreño se apagaba. El español, que en nueve veces alcanzó la segunda ronda en este torneo y que llegó a ser octavofinalista en tres ocasiones, no pudo completar mantener el nivel mostrado hasta ese momento y tras perder en el tie break el cuarto set, bajó sus prestaciones y facilitó la tarea de su rival.

Carreño, bronce olímpico en Tokio 2020 y extop ten del ránking ATP, se marchó del Abierto de Australia tras dar un alto nivel y recuperar las buenas sensaciones.

Mensik, por su parte, accedió a la segunda ronda y tendrá como rival al ganador del partido entre el español Rafa Jodar y el japonés Rei Sakamoto. EFE

