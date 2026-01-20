Balde: "El frío no puede servir de excusa"

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El defensa del Barcelona Alejandro Balde afirmó que el frío que se vivirá este miércoles en el Eden Arena, con temperaturas de hasta -5 grados centígrados, no puede servir de excusa para que su equipo no derrote al Slavia de Praga en la Liga de Campeones y se mantenga con opciones de acabar en el 'top-8'.

"A mí, sobre todo, no me gusta el frío, pero no puede servirnos de excusa. Tenemos que estar enfocados en el partido y, si mantenemos nuestro nivel, nos llevaremos los tres puntos", pronosticó Balde en rueda de prensa.

El lateral azulgrana apuntó que, pese a perder contra la Real Sociedad en LaLiga (2-1), el Barça hizo "un partido increíble, de los mejores de la temporada", y que el objetivo es repetir esa actuación en Praga para seguir "con posibilidades" de clasificarse directamente para octavos de final.

"Estamos haciendo un gran trabajo y nos vemos con posibilidades. Tenemos mucha confianza en el equipo, si jugamos como contra la Real Sociedad, seguramente, ganaremos", señaló Balde, consciente de que el golaveraje puede ser decisivo en la clasificación: "Así que cuantos más goles marquemos mañana, mejor".

Balde se mostró ambicioso sobre el papel que puede hacer el equipo azulgrana esta temporada en la Liga de Campeones: "La afrontamos con muchas ganas. Es una competición que todos soñamos con jugar y ganar. Nuestra idea no es llegar a donde lo hicimos el año pasado (cayeron en semifinales ante el Chelsea), sino ganarla".

En Praga no estará el portero Marc-André ter Stegen, que se ha quedado en Barcelona ultimando su cesión al Girona y que este martes se despidió de sus compañeros.

Balde considera al meta alemán un "referente muy grande" en su carrera, pues recordó que creció "viéndolo jugar en el Barça" y que posteriormente lo ha tenido "como capitán" en el primer equipo. "Le deseo lo mejor en esta nueva etapa, que también le servirá para coger confianza después de la lesión", añadió.

También abandona el conjunto azulgrana en ese mercado de invierno el joven mediapunta Pedro Fernández 'Dro', quien ha decidido pagar su cláusula de rescisión de 6 millones de euros y fichar por otro equipo.

Bale pidió "respetar" la decisión de Dro de marcharse para tener más minutos, "porque cada jugador es diferente y tiene su opinión" de cómo debe transcurrir su carrera.

Contra el Slavia, tampoco podrá jugar el portugués Joao Cancelo, que acaba de llegar para reforzar la zaga azulgrana y que aún no está inscrito en la Liga de Campeones.

Balde considera que la llegada de Cancelo es "buena", pese a que puede disputarle la titularidad en el lateral izquierdo. "Tiene mucha experiencia y puede ayudar a los jóvenes. Estoy contento, la competencia es buena, porque te exige estar a un mejor nivel", subrayó.

Pese a sus buenas actuaciones en el Barcelona, el carrilero catalán lleva casi dos años sin ir convocado con la selección española y no esconde que le gustaría disputar el próximo Mundial con la Roja.

"Ir a la selección es el sueño de cualquier jugador y cada día trabajo y me esfuerzo para eso. Hay una parte que depende de mí, pero otra no. Ojalá tenga la oportunidad de volver", concluyó. EFE

