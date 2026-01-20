Espana agencias

Argentina obtuvo en 2025 un superávit comercial de más de 11.000 millones de dólares

Guardar

Buenos Aires, 20 ene (EFECOM).- Argentina registró en diciembre pasado un superávit comercial de 1.892 millones de dólares y cerró así el año 2025 con un superávit comercial de más de 11.000 millones de dólares, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con el resultado anunciado este martes, que representa un aumento de 211 millones respecto a diciembre de 2024, el país encadenó 25 meses consecutivos de superávit en su balanza comercial.

El superávit comercial de 11.286 millones de dólares marca sin embargo una caída del 40,4 % en comparación con el superávit registrado en 2024, que alcanzó los 18.928 millones y revirtió el déficit comercial de 6.925 millones registrado en 2023.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en el último mes de 2025 un 4,7 % alcanzando un total de 13.004 millones de dólares y elevando la cifra anual a 162.868 millones de dólares, un 15,9 % más que en 2024, cuando alcanzó los 140.543 millones de dólares.

En 2025, Argentina realizó exportaciones por 87.077 millones de dólares, un 9,3 % más que en 2024.

Las importaciones alcanzaron los 75.791 millones de dólares y registraron un aumento del 24,7 %, en el contexto de las políticas de apertura comercial y de bajada de aranceles a las importaciones del Gobierno de Javier Milei.

El informe del Indec precisó además que en diciembre Argentina realizó exportaciones por 7.448 millones de dólares, un 5,7 % más que el mismo mes en 2024, mientras que las importaciones, por un valor de 5.556 millones, tuvieron una suba interanual en diciembre del 3,5 %.

De cara al 2026, las proyecciones del Banco Central argentino esperan un superávit comercial similar al de 2025, en torno a los 11.000 millones de dólares. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ávoris (Grupo Barceló) adquiere el crucero MS Golden y consolida su posición en Egipto

Infobae

Alcalde de Nueva York pide que ricos paguen más ante presupuesto estatal sin subida fiscal

Infobae

José María Villalón, 30 años en el Atlético: "Es un privilegio y un honor"

Infobae

El georgiano Tabatadze se pierde lo que resta de temporada por una grave lesión de rodilla

Infobae

España se queda sin medalla en el Europeo ocho años después

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los últimos dos desaparecidos en Córdoba y dan por finalizada las labores de búsqueda

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

Comprueba los resultados del Sorteo 3 de la Triplex de la Once hoy, jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions