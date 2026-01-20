Espana agencias

97-114. Los Knicks agudizan su crisis y escuchan abucheos en el Madison Square Garden

Washington, 19 ene (EFE).- Los New York Knicks cayeron este lunes ante los Dallas Mavericks por 97-114, agudizaron una crisis que empezó la noche de Fin de Año y volvieron a escuchar abucheos en el Madison Square Garden.

La derrota frente a los Mavericks fue la cuarta consecutiva y la novena en los últimos once partidos, desde que perdieron en San Antonio el 31 de diciembre.

En apenas un mes, los Knicks han pasado de conquistar la NBA Cup, precisamente frente a los Spurs, su único título en más de 50 años, a recibir los abucheos de una de las aficiones más exigentes y desilusionadas de la liga.

Este lunes, contra los Mavericks, fueron a remolque durante todo el partido y disputaron su peor primer tiempo de la temporada, con un resultado al descanso de 47-75.

Cuando desfilaban a vestuarios, los jugadores locales escucharon abucheos por segunda noche consecutiva, después de los recibidos este sábado en su derrota frente a los Phoenix Suns.

Los Mavericks tocaron varias veces la barrera de los 30 puntos de ventaja, pero en los minutos finales aflojaron, permitiendo que los Knicks maquillaran el marcador.

Max Christie fue el mejor de Dallas con 26 puntos, seguido de Naji Marshall con 19 y Cooper Flagg con 18.

Para los Knicks, Karl-Anthony Towns firmó 22 puntos y 18 rebotes, mientras que Jalen Brunson -este lunes seleccionado para el 'All-Star' entre los 5 mejores del Este- anotó otros 22 pero con un mediocre 9 de 24 en tiros de campo (37,5 %).

A los Knicks (25-18), la mala racha y la crisis les costó hace unos días la segunda posición en el Este en favor de los Boston Celtics, pero los tropiezos de los perseguidores le han permitido conservar la tercera.

Los 'Mavs' (18-26), por su lado, encadenaron su tercera victoria seguida y están levantando cabeza tras un pésimo inicio de temporada, aunque siguen fuera de los puestos de 'playoff' en el Oeste. EFE

