3-1. El Real Madrid supera al Atlético y es el primer finalista de la Supercopa

Castellón, 20 ene (EFE).- El Real Madrid sólo necesitó los veinte primeros minutos para acabar con el Atlético de Madrid y clasificarse a la final de la Supercopa de España femenina por segunda vez consecutiva, gracias a los goles de Athenea del Castillo, Caroline Weir y Linda Caicedo (3-1).

Luany recortó distancias en el 72 para el Atlético, pero el equipo colchonero cayó condenado por sus errores ante un Real Madrid que sacó provecho de su presión alta pero, sobre todo, de los regalos de las rojiblancas para ganar el billete a la tercera final de su historia, en la que se enfrentará al Barcelona o al Athletic Club, que disputan este miércoles la otra semifinal. EFE

