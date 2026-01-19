Espana agencias

Zach Charbonnet, de Seahawks, se pierde la final de la NFC por rotura de ligamento

Redacción Deportes, 19 ene (EFE).- Zach Charbonnet, corredor de los Seattle Seahawks, se perderá el juego por el título de la Conferencia Nacional (NFC) debido a la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió el sábado pasado en el juego de la ronda divisional.

"Es desgarrador. Tiene una lesión importante en la rodilla que necesitará cirugía, así que estará fuera lo que resta de los playoffs. La lesión implicará un largo camino para volver. Lo acompañamos con el corazón", dijo Mike Macdonald, entrenador de Seattle sobre la lesión de su corredor.

Charbonnet se lesionó a tres minutos del final del segundo cuarto del partido en el que los Seahawks eliminaron a los San Francisco 49ers por 41-6.

La rotura del ligamento cruzado anterior ocurrió en una jugada en la que Zach, que acarreaba el balón, fue derribado por un defensivo rival y en la caída su pie se atascó en el césped, lo que provocó que su rodilla derecha se doblara.

El corredor de 25 años fue una de las piezas clave en la ofensiva de Seattle en la campaña regular, en la que acumuló 730 yardas en 184 acarreos y 12 anotaciones. En el juego ante los 49ers sumó 20 yardas, registros que extrañará la ofensiva del equipo, reconoció Macdonald.

"Zach es la personificación de lo que significa ser un 'Seahawk'. Es un tipo muy duro, un gran compañero. Siempre se esfuerza al máximo, es alguien que se siempre se preocupa por los detalles. Es doloroso que no podamos contar con él", afirmó el 'coach'.

A pesar de la ausencia de Charbonnet los Seattle Seahawks se mantienen como favoritos para derrotar a Los Angeles Rams el próximo domingo en la final de la NFC para obtener el pase al Super Bowl LX que se disputará el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Sin Zach, Kenneth Walker III, quien en el partido ante San Francisco brilló con tres anotaciones, cargará con el peso del ataque terrestre de los Seahawks, y en caso de ser necesario contará con el apoyo de Velus Jones, el tercer corredor del equipo. EFE

