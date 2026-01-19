Suben a 15 los heridos graves y 75 las personas hospitalizadas por el accidente de Córdoba

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Un total de 75 personas permanecen ingresadas, 15 de ellas en estado grave, tras el accidente de trenes ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos 21 muertos, ha informado esta madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En una declaración a los medios, Moreno ha detallado que la mayoría de heridos se encuentran ingresados en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

Como ha añadido desde Adamuz, los equipos de emergencia continuarán trabajando durante toda la noche en la recuperación de cuerpos, una labor compleja por el grave deterioro de algunos vagones.

mam/fp