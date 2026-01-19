Espana agencias

Renfe habilita un teléfono para informar a familiares por el accidente de Córdoba

Guardar

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Renfe ha habilitado el teléfono 900 1010120 para atender a los familiares de las personas afectadas por el accidente ocurrido esta tarde en Adamuz (Córdoba) entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe en el que han muerto al menos 21 personas y decenas se encuentran heridas graves.

Renfe, en un comunicado, ha informado así mismo de que ha activado sus protocolos de seguridad y atención al viajero, y de que ha colaborando con las autoridades, los equipos de emergencias, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Refiere que en las estaciones afectadas "se han ubicado puntos de información para los familiares y se ha habilitado un grupo de Asistencia Psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender a las víctimas y familiares".

También se ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF), añade Renfe, que agrega que su presidente, Álvaro Fernández Heredia, se ha trasladado a la zona del accidente.

"Renfe y todo su equipo están junto a las familias de los pasajeros afectados en estos momentos difíciles", concluye la nota. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Inversión, seguridad y sostenibilidad, ejes del viaje de Noboa a Suiza y Bélgica

Infobae

La bolsa de São Paulo crece un 0,87 % en medio de las tensiones entre EE. UU. y Europa

Infobae

Parlamento de Venezuela reformará ley para favorecer la inversión extranjera en petróleo

Infobae

Los precios de la vivienda nueva caen en China por trigésimo primer mes consecutivo

Infobae

Macron expresa su pésame por el siniestro ferroviario español: Francia está a vuestro lado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Descarrilan dos trenes de Rodalies

Descarrilan dos trenes de Rodalies en Cataluña en plena borrasca Harry: se registran 20 heridos y fallece el maquinista

Alerta roja de la AEMET por el temporal en Cataluña, en directo: sigue la última hora del riesgo de inundaciones en Girona por la borrasca Harry

Los primeros minutos del Iryo accidentado en Adamuz según lo que revela la llamada del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha

Adif asegura que “constató” en noviembre que el carril donde se produjo el accidente de Adamuz se encontraba “en condiciones adecuadas”

Detienen a David Herrera Lobato en Arahal (Sevilla), uno de los presuntos colaboradores de González Amador en las gestiones de Quirón

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

DEPORTES

El Real Madrid vuela sobre

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton