Puente dice que el carril por el que circulaba el tren Iryo tiene "una rotura muy grande"

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que existen varias roturas a lo largo de los 200 metros de vía y que el carril derecho por el que circulaba el tren descarrilado tenía "una rotura muy grande" en el punto en el que se cree que se produjo el accidente en Adamuz (Córdoba).

En declaraciones este lunes a la Cadena SER, el ministro ha afirmado que desconocen si la rotura, donde "se han ejercido unas fuerzas tremendas", es "causa o consecuencia" del descarrilamiento y que no tienen elementos que les digan cuál es el motivo del accidente que causó 40 muertos el domingo.

"Todo lo que se diga en estas horas es en el terreno de la especulación", ha añadido el Ministro de Transportes, que cree que hay que ser tremendamente prudentes, no descartar nada y seguir investigando.

Puente ha confirmado que existió "un impacto clarísimo" a partir del sexto coche, por lo que "está absolutamente confirmado" que ambos trenes chocaron.

El ministro considera que "es muy difícil de creer" que fallase algo en el tren, que fue revisado tres días antes del accidente, y, en relación a la infraestructura, ha dicho que "es lo suficientemente nueva como para que no pensemos en ella como una causa, pero también ya está lo suficientemente testada como para que no tenga vicios de juventud".

También ha insistido en que las previsiones de Adif apuntan a que el día 2 o 3 de febrero podría estar reanudada de forma completa la conexión ferroviaria entre el centro y el sur peninsular con la habilitación de las dos vías, pero que el gestor de la infraestructura ferroviaria abordará primero una de las dos vías para reanudar el tráfico. EFECOM