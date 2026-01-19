Espana agencias

Presidente de Panamá impulsa relaciones económicas con Suiza y Singapur en Foro de Davos

Davos (Suiza), 19 ene (EFECOM).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes reuniones bilaterales con sus homólogos de Suiza y Singapur en el Foro Económico Mundial, que se celebra en la localidad suiza de Davos, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y promover nuevas oportunidades de inversión para el país.

Mulino se reunió primero con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, con quien acordó "fortalecer las relaciones bilaterales", al ser Suiza el tercer mayor inversor en Panamá, con un capital de 5.500 millones de dólares concentrado en los sectores comercial, financiero y manufacturero, según la Presidencia panameña.

Durante la reunión, el mandatario panameño destacó la reciente incorporación de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur), el quinto bloque comercial más grande del mundo, "lo que posiciona al país como plataforma de acceso para la industria farmacéutica suiza hacia Suramérica".

En materia comercial, detalla la información oficial, las partes coincidieron en impulsar el intercambio bilateral, siendo el café el principal producto de exportación panameño hacia Suiza, mientras que Panamá importa de ese país productos farmacéuticos, relojería, aparatos ópticos y bebidas alcohólicas.

Parmelin manifestó interés en "conocer la estrategia de la marina mercante panameña", la mayor del mundo, y el potencial logístico del país, impulsado por el Canal de Panamá mientras que Mulino, por su parte, expuso los proyectos en la vía interoceánica, entre ellos un reserva de agua, dos megapuertos y un gasoducto.

Apunta la misiva, que ambos mandatarios destacaron la reciente apertura de la embajada de Panamá en Berna y la solicitud panameña para que Suiza se adhiera al Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, lo que reforzaría el papel suizo como garante de la neutralidad del Canal y de las rutas globales de comercio y navegación, constituyendo un mensaje clave en favor del derecho internacional y la paz global.

En el marco del foro, Mulino también sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, a quien invitó a fomentar una mayor presencia del sector empresarial de ese país en Panamá, "especialmente en los sectores de aviación, tecnología, energía y logística, entre otros, con el objetivo de aprovechar la plataforma de conectividad para acceder al mercado latinoamericano".

Durante el encuentro se abordaron además los proyectos del Canal de Panamá, incluidos los planes para dos futuros megapuertos, así como el interés panameño en que Singapur participe como "enclave estratégico" en el desarrollo de la industria de semiconductores. Mulino extendió asimismo la invitación para que Singapur se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Shanmugaratnam expresó su interés en "intervenir para que la industria de aviación de su país retome operaciones en Panamá, volviendo a reflejarse la ventaja que ahora se suma, al ser parte del bloque del Mercosur".

Ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de realizar "un encuentro de misiones empresariales para concretar otras oportunidades de negocios".

El presidente panameño estuvo acompañado por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), así como por la secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, Kristelle Getzler.EFECOM

