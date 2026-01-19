Para toda la cofradía de pescadores de la Comunitat Valenciana por la nueva norma de la UE

Alicante, 19 ene (EFECOM).- Los entre 400 y 500 barcos que suman las cofradías de pesca de la Comunitat Valenciana han parado este lunes en los puertos de las tres provincias en protesta por la nueva norma de control de la Unión Europea.

Convocados por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), una representación de la flota valenciana con numerosos pescadores de Alicante, Castellón y Valencia se ha dirigido a Madrid para participar en una concentración frente a la sede de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), coincidiendo con una reunión con el sector para tratar el contestado reglamento comunitario.

Las cofradías rechazan dicho reglamento por obligaciones como la de comunicar, con al menos cuatro horas de antelación, la entrada a puerto o la obligatoriedad del registro de las capturas desde el denominado "kilo cero" aún en el barco. U

Unas exigencias que consideran "inviables".

Así lo ha expresado en declaraciones telefónicas a EFE desde el tren que le lleva a Madrid para participar en la reunión en la sede del MAPA, el patrón mayor de la cofradía de Torrevieja y presidente de la Federación de Cofradías de Alicante, Pedro Carmona.

Ha señalado que, como protesta, toda la flota de Alicante, Castellón y Valencia se ha quedado este lunes en el puerto y que previsiblemente ocurrirá lo mismo mañana, martes.

Para Carmona, el nuevo reglamento es "inviable", porque "no se puede avisar de la vuelta a puerto con cuatro horas de antelación cuando en ese momento se desconoce cuando se acaba de faenar" y también porque "es imposible pesar las capturas en el mar sin una báscula homologada y con los continuos movimientos del barco".

"Además de que es imposible, si estás en eso se descuida la navegación y puede haber un percance", ha advertido el presidente de las cofradías de Alicante, quien pedirá a la Administración que se deje la normativa actual y que se permita hacer un muestreo de la pesca una vez llegados a la lonja.

Para reforzar este argumento, Carmona ha indicado que en los barcos de artes menores suele haber pez enganchado a la malla que necesita de varias horas para se recolectado, lo que sitúa la norma que se quiere imponer desde Bruselas como una "aberración".

En la provincia de Alicante, hay una flota de unos 200 barcos, cifra que se eleva entre 400 y 500 en toda la Comunitat, con una tripulación que va entre los tres y seis pescadores de media, lo que eleva a más de 2.000 los pescadores que se han quedado en tierra, a partir de los cálculos de Carmona.

Al mediodía de este lunes hay prevista una concentración de pescadores en el puerto de Santa Pola, principal cofradía del territorio valenciano. EFECOM