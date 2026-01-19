Espana agencias

Luar Na Lubre abre su gira de 2026, que le llevará por España, Uruguay, Chile y Argentina

Guardar

Sevilla, 19 ene (EFE).- El grupo gallego 'Luar Na Lubre' abrirá esta semana su gira de 2026, que, hasta el mes de marzo, le llevará por distintos escenario de España, Uruguay, Chile y Argentina.

En un comunicado, la productora de la gira ha informado de que las dos primeras paradas de la gira será el 23 y 24 de enero en Plasencia (Cáceres) y Sevilla, respectivamente, para posteriormente actuar, el 20 de febrero, en Salamanca, y el 23 del mismo mes en Madrid.

En marzo, el grupo dará el salto a Iberoamérica, con citas programadas en Montevideo (Uruguay) (5 de marzo), Santiago de Chile (7 de marzo), Buenos Aires (Argentina), el día 12, y Rosario, en el mismo país, el día 13, para terminar la gira programada hasta el momento al día siguiente en la ciudad argentina de Córdoba.

Se trata de una gira de celebración de su 40 aniversario como grupo, tras fundarse Luar Na Lubre, que significa "luz de luna en el bosque sagrado de los celtas", en A Coruña en 1986, con la vocación de interpretar, desarrollar y divulgar la música y la cultura de Galicia.

La emblemática formación gallega ha publicado 20 trabajos discográficos y ha recibido dos Discos de Oro, nueve Premios de la Música y la Medalla Castelao 2025 de la Xunta de Galicia, en "reconocimiento a su ejemplar trayectoria en la promoción de la cultura gallega".

La gira ‘Lubre: 40 aniversario’ es una de las más importantes y simbólicas de su larga y exitosa historia, que ratifica a la banda gallega como una de las formaciones de folk más importantes de la historia de nuestro país y un referente mundial.

La formación está compuesta por Bieito Romero (gaitas, acordeón, zanfoña), Nuria Naya (violín), Patxi Bermúdez (bodhran, tambor), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos), Xan Cerqueiro (flautas), Brais Maceiras (acordeón), Cristina López (cantante) y Bieito Romero Diéguez (gaita).

Luar NaLubre ha ofrecido más de 2.500 conciertos en más de 60 países, donde ha participado en festivales destacados en la música folk, en los que ha actuado junto a artistas internacionales, como Mike Oldfield, The Waterboys, The Corrs o Bob Geldof y españoles, como Víctor Manuel, Miguel Rios, Luz Casal, Ismael Serrano, Pedro Guerra o Diana Navarro, entre otros. EFE

fcs/fs/jlp

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Misa: "Ojalá estemos donde merecemos estar, que es en la final"

Infobae

Jon Morcillo: "El interés fue lo que más me llamó la atención"

Infobae

Kallas: La UE no busca pelea por Groenlandia pero será firme para proteger sus intereses

Infobae

La Bolsa de Londres cierra a la baja pese a las fuertes ganancias de las aseguradoras

Infobae

Se eleva a 40 el número de muertos en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

ECONOMÍA

Jugada ganadora y resultado del

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

DEPORTES

El juego sucio que utilizó

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt