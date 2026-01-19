Espana agencias

La investigación apunta a la rotura de la vía, mientras se trabaja en recuperar cadávares

Guardar

Adamuz (Córdoba)/Madrid, 19 ene (EFECOM).- La investigación por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que deja al menos 40 muertos apunta a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser "causa o consecuencia" del siniestro, aunque los esfuerzos todavía se centran en recuperar los dos convoyes del tren Alvia que se precipitaron por un terraplén.

Los equipos técnicos de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones de ese Alvia siniestrado, aunque las tareas serán lentas por la cantidad de material a retirar y se teme la presencia de más fallecidos en esos dos convoyes, ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Asimismo, un total de 41 personas permanecen ingresadas, mientras se han presentado 43 denuncias de desapariciones en las comandancias de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos y los forenses han realizado 23 autopsias, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, aunque ha reconocido que ese hueco es "muy grande".

Puente ha avanzado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y cualquier hipótesis es "una especulación, como muchas otras".

La comisión investigadora, que desde anoche trabaja en el lugar del accidente, apunta en su primera descripción de lo ocurrido que un tren Iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren invadieran la vía contigua.

Veinte segundos después, llegó por esa vía un tren Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los dos últimos del Iryo, lo que provocó que esos primeros convoyes del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros.

Precisamente ese tren Iryo había sido revisado el 15 de enero, tres días antes de un accidente que ha provocado la suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad, cuya reanudación total se prevé para el 2 de febrero, aunque se trabaja en habilitar una de las dos vías "lo antes posible y circular por ella durante unos días", según Puente.

"No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha dicho el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien ha apuntado a un problema en las vías o en los trenes y ha alejado la opción del error humano.

Según ha explicado, es una vía que se había reparado en mayo y "debería de estar en óptimas condiciones", al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos".

"Cuando el LZB detecta un obstáculo en la vía, activa el frenado automático (...). Al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha dicho.

Desde la primavera pasada, el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado de al menos ocho incidencias en Adamuz, relacionados con la catenaria, la señalización y la propia infraestructura, entre otras.

Renfe ha activado un plan alternativo de transporte operativo desde este martes que permitirá operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, evitando así pasar por el lugar del accidente.

El operativo se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea y permitirá ocho frecuencias (cuatro idas y vueltas) entre Sevilla y Madrid, y seis (tres idas y vueltas) entre Málaga y la capital.

Por su parte, Iberia ha programado, desde este martes y hasta el viernes, un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga, que aumentarán su capacidad en 728 asientos adicionales, 364 en cada ruta, mientras que Air Europa ofrecerá 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga, también hasta el viernes. EFECOM

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Yamandú Orsi: "Algo del multilateralismo sobrevive y goza de buena salud"

Infobae

El PSOE asturiano exige al Gobierno "cambios sustanciales" en su propuesta de financiación

Infobae

Rulo y La Contrabanda inundan de rock Santander ante miles de personas en su despedida

Infobae

Marcelino: "El partido se ha decidido por detalles

Infobae

El Brent baja un 0,29 % mientras se disipan los temores a un ataque inminente a Irán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investigación del accidente de

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es “causa o consecuencia” del descarrilamiento

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz