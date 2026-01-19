La investigación apunta a la rotura de la vía, mientras se trabaja en recuperar cadávares

Adamuz (Córdoba)/Madrid, 19 ene (EFECOM).- La investigación por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que deja al menos 40 muertos apunta a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser "causa o consecuencia" del siniestro, aunque los esfuerzos todavía se centran en recuperar los dos convoyes del tren Alvia que se precipitaron por un terraplén.

Los equipos técnicos de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones de ese Alvia siniestrado, aunque las tareas serán lentas por la cantidad de material a retirar y se teme la presencia de más fallecidos en esos dos convoyes, ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Asimismo, un total de 41 personas permanecen ingresadas, mientras se han presentado 43 denuncias de desapariciones en las comandancias de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos y los forenses han realizado 23 autopsias, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, aunque ha reconocido que ese hueco es "muy grande".

Puente ha avanzado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y cualquier hipótesis es "una especulación, como muchas otras".

La comisión investigadora, que desde anoche trabaja en el lugar del accidente, apunta en su primera descripción de lo ocurrido que un tren Iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren invadieran la vía contigua.

Veinte segundos después, llegó por esa vía un tren Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los dos últimos del Iryo, lo que provocó que esos primeros convoyes del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros.

Precisamente ese tren Iryo había sido revisado el 15 de enero, tres días antes de un accidente que ha provocado la suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad, cuya reanudación total se prevé para el 2 de febrero, aunque se trabaja en habilitar una de las dos vías "lo antes posible y circular por ella durante unos días", según Puente.

"No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha dicho el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien ha apuntado a un problema en las vías o en los trenes y ha alejado la opción del error humano.

Según ha explicado, es una vía que se había reparado en mayo y "debería de estar en óptimas condiciones", al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos".

"Cuando el LZB detecta un obstáculo en la vía, activa el frenado automático (...). Al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha dicho.

Desde la primavera pasada, el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado de al menos ocho incidencias en Adamuz, relacionados con la catenaria, la señalización y la propia infraestructura, entre otras.

Renfe ha activado un plan alternativo de transporte operativo desde este martes que permitirá operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, evitando así pasar por el lugar del accidente.

El operativo se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea y permitirá ocho frecuencias (cuatro idas y vueltas) entre Sevilla y Madrid, y seis (tres idas y vueltas) entre Málaga y la capital.

Por su parte, Iberia ha programado, desde este martes y hasta el viernes, un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga, que aumentarán su capacidad en 728 asientos adicionales, 364 en cada ruta, mientras que Air Europa ofrecerá 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga, también hasta el viernes. EFECOM

