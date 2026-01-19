La entrega de las Medallas al Mérito Ciudadano preludia la fiesta de San Sebastián

San Sebastián, 19 ene (EFE).- El Ayuntamiento de San Sebastián ha celebrado este lunes la entrega de medallas al mérito ciudadano, en un acto solemne preludio de la fiesta grande de la capital guipuzcoana en la que el martes 23.000 donostiarras de 167 tamborradas llevarán la música a todos los rincones de la ciudad y el tenor Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro 2026.

La pastelería Otaegui, el centro de formación Cebanc, la formadora de discapacidad Emma Larreta, el colaborador de actividades culturales Josetxo Fuentes y el catedrático de Neurología José Félix Martí han sido los galardonados esta tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento donostiarra con esta distinción que reconoce su aportación a la capital guipuzcoana.

Momentos antes del inicio del acto, los asistentes han guardado un emotivo minuto de silencio como muestra de duelo con los fallecidos en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y en solidaridad con sus allegados.

En su discurso durante el evento, el alcalde, Jon Insausti, ha recordado que San Sebastián avanza y se transforma para hacer frente a las retos de cada tiempo, "gracias a la pericia profesional y la generosidad humana de personas y entidades" como las distinguidas en este evento.

El acto de entrega de las Medallas al Mérito ciudadano ha sido el prefacio de una fiesta de San Sebastián que, tras la izada a medianoche de la bandera de la ciudad, se extenderá por la ciudad durante 24 horas de manera interrumpida y con especial protagonismo en la jornada de mañana para la tamborrada infantil, uno de los momentos más entrañables de la fiesta, en la que participarán en total casi 5.500 escolares. EFE

