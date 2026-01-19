La Bolsa española abre con caída del 1,10 % ante nuevas tensiones entre EE. UU. y Europa

Madrid, 19 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este lunes con una caída del 1,10 %, tras cerrar el pasado viernes en zona de máximos, por encima de los 17.710 puntos, penalizada por las nuevas amenazas arancelarias de EE. UU. a Europa tras el envío de tropas a Groenlandia para evitar el deseo anexionista de Donald Trump.

En la apertura del mercado, el selectivo español, IBEX 35, resta 195,7 puntos, el 1,10 %, y se sitúa en 17.526 puntos. En lo que va de año, el IBEX reduce sus ganancias al 1,19 %.

Tras alcanzar nuevos máximos históricos el precio del oro y la plata de madrugada, de 4.690 dólares y 94 dólares, respectivamente, los valores que más caen en el IBEX son el Banco Santander, que se deja el 2,19 %; Fluidra, el 2,09 %; Unicaja, el 1,91 %; Amadeus, el 1,94 %; y Unicaja, el 1,84 %. EFECOM

