Espana agencias

Ferraz suspende todos los actos públicos del PSOE durante los próximos tres días

La dirección federal del PSOE ha ordenado la suspensión de todos los actos del partido con trascendencia pública durante los próximos tres días después de que el Gobierno ha decretado tres días de luto oficial por el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha señalado que el partido toma esta decisión "por respeto a las víctimas", según ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press. "Hemos comunicado a toda la organización del PSOE que, durante los próximos tres días, quedan suspendidos todos los actos del partido con trascendencia pública", ha escrito.

El PSOE reitera su pésame a las familias y seres queridos de las víctimas, al menos 39 fallecidos aunque se prevé que esa cifra pueda aumentar. También desean una pronta recuperación a todos los heridos.

"Nuestro pensamiento y cariño están con todas las personas afectadas por esta tragedia", añade.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este lunes desde el lugar del accidente tres días de luto oficial, desde esta medianoche hasta el próximo el jueves.

Entre otros actos, los socialistas cancelan las actividades relativas a la precampaña electoral de las elecciones autonómicas que se celebran en Aragón el próximo 8 de febrero a las que se presenta como candidata del PSOE la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría.

