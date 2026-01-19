Espana agencias

El Valencia, con la defensa y la portería en cuadro ante el Espanyol

Guardar

Valencia, 19 ene (EFE).- El Valencia recibe este sábado en Mestalla al Espanyol, en un partido para el que de momento tiene en cuadro la defensa, en la que actualmente solo tiene un central y dos laterales sanos y también la portería, donde solo tendrá disponible a un meta del primer equipo, Stole Dimitrievski,

El equipo de Carlos Corberán regresó este domingo del Coliseum con una victoria ante el Getafe, pero también con la lesión del central César Tárrega, la sanción del lateral José Luis Gayà por acumulación de tarjetas y la expulsión del portero Cristian Rivero con roja directa en el minuto 90 de partido desde el banquillo.

Además, tampoco contó en el partido con Eray Cömert por lesión y, tras la lesión de Tárrega, fue el centrocampista Pepelu quien actuó de central desde la media hora de partido para acompañar a José Copete en la zaga.

Así, en los laterales solo tendrá a un jugador del primer equipo para cada puesto. A Dimitri Foulquier para el lateral derecho, puesto que Thierry Rendall está lesionado de la musculatura isquiotibial, y a Jesús Vázquez para el lateral izquierdo.

En la defensa central, es baja segura Mouctar Diakhaby recién operado y con un tiempo estimado de baja de unos cuatro meses y el club está a la espera de fichar un central, de las pruebas a las que se va a someter Tárrega en la rodilla y la evolución de Cömert de sus problemas musculares. El único central sano es Copete, que está apercibido.

En la portería, con Julen Agirrezabala también lesionado de la musculatura isquiotibial, solo estará Dimitrievski disponible después de la expulsión de Rivero, por lo que en principio el segundo portero será Vicent Abril, del filial.

Según recoge el acta arbitral, Rivero fue expulsado por el siguiente motivo: "Estando en el banquillo y con el juego detenido, lanzar un balón al terreno de juego con intención de retrasar la reanudación del juego”.

El Valencia, que ha contado con día libre este lunes, comenzará a preparar el partido contra el equipo catalán este martes en la Ciudad Deportiva de Paterna. EFE

plm/nhp/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Confirman la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en caso mascarillas

Infobae

Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo

Infobae

Rodrygo regresa al grupo en vísperas del duelo ante el Mónaco

Infobae

Vox paraliza las negociaciones para formar Gobierno en Extremadura alegando que Guardiola no quiere cambiar políticas

Vox paraliza las negociaciones para

El líder del PSOE gallego se pinta las uñas como muestra solidaridad hacia Borja Iglesias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: en las próximas horas la “maquinaria pesada” empezará los trabajos para excarcelar los cuerpos atrapados

Vídeo | Las imágenes aéreas del accidente ferroviario de Adamuz: una recta con un cambio de vía, dos trenes y cientos de rescatistas

El Gobierno admitió en junio de 2025 dos incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización en el tramo del descarrilamiento de los trenes en Adamuz

Los primeros agentes de la Guardia Civil que acudieron al accidente de Adamuz se encuentran “muy afectados”: “La situación era dantesca”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 enero

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival