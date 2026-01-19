El Valencia, con la defensa y la portería en cuadro ante el Espanyol

Valencia, 19 ene (EFE).- El Valencia recibe este sábado en Mestalla al Espanyol, en un partido para el que de momento tiene en cuadro la defensa, en la que actualmente solo tiene un central y dos laterales sanos y también la portería, donde solo tendrá disponible a un meta del primer equipo, Stole Dimitrievski,

El equipo de Carlos Corberán regresó este domingo del Coliseum con una victoria ante el Getafe, pero también con la lesión del central César Tárrega, la sanción del lateral José Luis Gayà por acumulación de tarjetas y la expulsión del portero Cristian Rivero con roja directa en el minuto 90 de partido desde el banquillo.

Además, tampoco contó en el partido con Eray Cömert por lesión y, tras la lesión de Tárrega, fue el centrocampista Pepelu quien actuó de central desde la media hora de partido para acompañar a José Copete en la zaga.

Así, en los laterales solo tendrá a un jugador del primer equipo para cada puesto. A Dimitri Foulquier para el lateral derecho, puesto que Thierry Rendall está lesionado de la musculatura isquiotibial, y a Jesús Vázquez para el lateral izquierdo.

En la defensa central, es baja segura Mouctar Diakhaby recién operado y con un tiempo estimado de baja de unos cuatro meses y el club está a la espera de fichar un central, de las pruebas a las que se va a someter Tárrega en la rodilla y la evolución de Cömert de sus problemas musculares. El único central sano es Copete, que está apercibido.

En la portería, con Julen Agirrezabala también lesionado de la musculatura isquiotibial, solo estará Dimitrievski disponible después de la expulsión de Rivero, por lo que en principio el segundo portero será Vicent Abril, del filial.

Según recoge el acta arbitral, Rivero fue expulsado por el siguiente motivo: "Estando en el banquillo y con el juego detenido, lanzar un balón al terreno de juego con intención de retrasar la reanudación del juego”.

El Valencia, que ha contado con día libre este lunes, comenzará a preparar el partido contra el equipo catalán este martes en la Ciudad Deportiva de Paterna. EFE

