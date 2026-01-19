Espana agencias

El número de hospitalizados baja a 39, 13 de ellos en la UCI, que suma una persona más

Guardar

Sevilla, 20 ene (EFECOM).- El número de personas que permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) ha bajado en las últimas horas de 41 a 39, 13 de las cuales, entre ellas un menor, están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que ha sumado una más.

De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 122 personas, 117 adultos y 5 niños, de los que hasta las 22:00 horas de este lunes seguían ingresadas 39 personas, 35 de ellos adultos y 4 niños.

De esos 35 adultos, 13 están en UCI: 5 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, 3 en Quirón Salud, 2 en Cruz Roja y 3 Hospital San Juan de Dios, uno más que en el balance anterior.

En planta siguen 22 heridos, la mayoría en Reina Sofía (8) y Quirón Salud (6) y San Juan de Dios (6), mientras que todos los niños ingresados (4) están en el primero de esos hospitales cordobeses, 1 en UCI y 3 en planta.

De acuerdo al último balance, las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado esta noche que no se teme por la vida de ninguna de las personas que permanecen hospitalizadas. EFECOM

