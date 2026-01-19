Espana agencias

El fiscal pide 25 años de cárcel para un acusado de asesinar a su pareja de 18 puñaladas

Guardar

Alicante, 19 ene (EFE).- La Fiscalía ha mantenido este lunes su acusación inicial y ha solicitado 25 años de cárcel para un hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental en 2022 en el municipio alicantino de Alcoy tras asestarle dieciocho puñaladas.

En la Audiencia de Alicante y ante un jurado, el ministerio público ha considerado que existe una “catarata probatoria” para sostener que el encausado es responsable de un delito de asesinato y otro de amenazas, cometidos con alevosía y ensañamiento. Por ello, ha pedido 23 años de prisión por el primer delito y 2 años por el segundo.

El asesinato se produjo en la madrugada del 23 de octubre de 2022 en el domicilio de Alcoy donde residía la víctima, Dori, de 27 años, y en el que el procesado convivía de forma ocasional, después de que ambos acudiesen a cenar a un establecimiento hostelero en compañía de una amiga de ella. El supuesto asesino saltó al vacío desde un quinto piso tras el crimen.

En la exposición de las conclusiones finales, el fiscal ha enumerado lo que ha considerado pruebas clave que demostrarían la culpabilidad del acusado, como la inexistencia de restos de ADN de otras personas en el domicilio, al margen de los de la víctima y del encausado, la presencia de restos del ADN de este último en las uñas de la mujer, el hallazgo de manchas de sangre de ella en los pantalones de él o el testimonio de la mejor amiga de la asesinada, que relató las peleas mantenidas en las semanas previas a los hechos.

También ha aludido a los mensajes de telefonía móvil que Dori envió a esta amiga en los momentos previos a que se produjese el apuñalamiento, en los que pedía ayuda y le llegó a decir “Tata, que está con un cuchillo”, en lo que ha considerado una alusión directa al procesado.

A su vez, la defensa ha ratificado su solicitud de libre absolución al señalar que el procesado no tuvo ninguna participación en el asesinato y que el crimen fue obra de una tercera persona que no llegó a ser investigada, y ha alegado que el acusado no se lanzó por la ventana para suicidarse tras el crimen, sino porque intentaba huir de ese agresor desconocido.

El juicio concluye este martes con la entrega del objeto del veredicto al jurado para que pueda comenzar su deliberación. EFE

rng/gra/ram

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Andalucía decreta 3 días de luto oficial por el accidente ferrovario en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Pascual: "El equipo está un poco cansado mentalmente"

Infobae

Seleccionaodr marroquí celebra que Brahim regrese al R.Madrid con más minutos tras la CAN

Infobae

Scariolo traslada sus condolencias a las víctimas del accidente de Adamuz

Infobae

Ernesto Valverde: "Estamos frustrados"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que “darán con la verdad”

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

Pedro Sánchez avisa que se dará con “la verdad” del accidente de trenes en Adamuz: “Vamos a conocer la respuesta”

ECONOMÍA

Hasta 300 euros en avión

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España este martes 20 de enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Mbappé sobre la situación en

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”