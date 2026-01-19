El fiscal pide 25 años de cárcel para un acusado de asesinar a su pareja de 18 puñaladas

Alicante, 19 ene (EFE).- La Fiscalía ha mantenido este lunes su acusación inicial y ha solicitado 25 años de cárcel para un hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental en 2022 en el municipio alicantino de Alcoy tras asestarle dieciocho puñaladas.

En la Audiencia de Alicante y ante un jurado, el ministerio público ha considerado que existe una “catarata probatoria” para sostener que el encausado es responsable de un delito de asesinato y otro de amenazas, cometidos con alevosía y ensañamiento. Por ello, ha pedido 23 años de prisión por el primer delito y 2 años por el segundo.

El asesinato se produjo en la madrugada del 23 de octubre de 2022 en el domicilio de Alcoy donde residía la víctima, Dori, de 27 años, y en el que el procesado convivía de forma ocasional, después de que ambos acudiesen a cenar a un establecimiento hostelero en compañía de una amiga de ella. El supuesto asesino saltó al vacío desde un quinto piso tras el crimen.

En la exposición de las conclusiones finales, el fiscal ha enumerado lo que ha considerado pruebas clave que demostrarían la culpabilidad del acusado, como la inexistencia de restos de ADN de otras personas en el domicilio, al margen de los de la víctima y del encausado, la presencia de restos del ADN de este último en las uñas de la mujer, el hallazgo de manchas de sangre de ella en los pantalones de él o el testimonio de la mejor amiga de la asesinada, que relató las peleas mantenidas en las semanas previas a los hechos.

También ha aludido a los mensajes de telefonía móvil que Dori envió a esta amiga en los momentos previos a que se produjese el apuñalamiento, en los que pedía ayuda y le llegó a decir “Tata, que está con un cuchillo”, en lo que ha considerado una alusión directa al procesado.

A su vez, la defensa ha ratificado su solicitud de libre absolución al señalar que el procesado no tuvo ninguna participación en el asesinato y que el crimen fue obra de una tercera persona que no llegó a ser investigada, y ha alegado que el acusado no se lanzó por la ventana para suicidarse tras el crimen, sino porque intentaba huir de ese agresor desconocido.

El juicio concluye este martes con la entrega del objeto del veredicto al jurado para que pueda comenzar su deliberación. EFE

