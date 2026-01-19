El Brent baja un 0,29 % mientras se disipan los temores a un ataque inminente a Irán

Londres, 19 ene (EFECOM).- El barril de crudo Brent para entrega en marzo perdió este lunes un 0,29 % de su valor, hasta situarse en 63,94 dólares, al disiparse los temores a que se produzca un ataque inminente a Irán y cuando también la situación en Venezuela parece estabilizarse.

El barril de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 19 centavos de dólar en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre del viernes, cuando terminó en 64,13 dólares.

Las protestas en la república islámica de Irán impulsaron los precios del crudo europeo, que llegó la pasada semana a superar los 66 dólares por barril, sus niveles máximos desde noviembre, pero éstos se desplomaron más de un 4 % ya el jueves, tras descartarse una acción militar inmediata de Estados Unidos en Irán.

Del mismo modo, los analistas predicen que, al margen de repuntes puntuales por la volatilidad geopolítica, los precios del crudo tenderán a la baja este año por un exceso de producción (y una demanda a la baja), y prevén que en el primer trimestre podrían caer hasta 55 dólares, con 60 dólares de promedio en el conjunto del ejercicio. EFECOM