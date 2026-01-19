Espana agencias

El 112 actualiza a 24 los heridos graves y 73 los hospitalizadas por accidente de Córdoba

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores, tras el accidente de trenes ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) que ha causado al menos 21 muertos.

Según los datos actualizados a las 3:00 de la madrugada por el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, 62 de los hospitalizados se encuentran en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y 11 en el hospital de Andújar (Jaén).

Desde el lugar del accidente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado esta madrugada de que los equipos de emergencia continuarán trabajando durante toda la noche en la recuperación de cuerpos, una labor compleja por el grave deterioro de algunos vagones.

"Algunos vagones han quedado en una situación muy deteriorada, muy lamentable. Me dicen que aquello es un amasijo de hierros, con lo cual es muy difícil. Hay que usar medios mecánicos y maquinaria pesada", ha expresado antes de tildar de "probable" que ascienda la cifra de víctimas mortales.

Moreno también ha informado de que 16 médicos forenses realizarán las labores de identificación de los cuerpos desde el Instituto de Medicina Legal de Córdoba para poder certificar los fallecimientos e informar a sus familiares.

Preguntado por los motivos del accidente, ha indicado que todavía no hay ninguna información y ha recordado que por ley hay una comisión que se encarga de investigar este tipo de sucesos y que, por tanto, será esta quien dictamine las causas del siniestro.

"Ahora mismo hay que dejar trabajar a los profesionales, que son los que tendrán que buscar la fórmula para saber qué ha pasado y que no vuelva a ocurrir", ha subrayado.

El presidente de la Junta de Andalucía ha concluido que esta madrugada están trabajando, acompañados de psicólogos, en cómo acompañar a los familiares para que puedan "amortiguar" de alguna manera esos "momentos difíciles que están pasando". EFECOM

