Desaparece la estatua de Seve Ballesteros en Pedreña, su localidad natal

Guarnizo (Cantabria), 19 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo (Cantabria) ha denunciado este lunes la desaparición de la estatua dedicada al golfista español Severiano Ballesteros situada en Pedreña, su localidad natal.

En un mensaje en Facebook, el Consistorio explica que ha tenido conocimiento este lunes de la desaparición de la estatua, lo que ha puesto en conocimiento de la Policía Local y la Guardia Civil, y señala que "todo apunta a un robo".

El alcalde, Pedro Pérez Ferradas, ha confirmado a EFE el hecho que la Guardia Civil ha informado de que está investigando.

El Ayuntamiento, en su mensaje de Facebook, pide colaboración a los vecinos y que informen de "movimientos sospechosos" en las últimas 24 horas a las fuerzas de seguridad que tratan de esclarecer lo ocurrido. EFE

