Conmoción, dolor e incertidumbre en Adamuz ante la tragedia ferroviaria

Luis Ortega

Adamuz (Córdoba), 19 ene (EFECOM).- La localidad cordobesa de Adamuz se ha sumido este domingo en el dolor, la conmoción y la incertidumbre ante el accidente entre dos trenes de alta velocidad que ha dejado al menos 21 fallecidos y decenas de heridos.

Pasaban las 19.30 horas de este domingo cuando un tren de Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva.

La peor parte del choque se la han llevado los dos primeros vagones del Alvia, en las que viajaban 53 personas de las 200 que iban en ese tren. Esas dos unidades han caído por un terraplén de unos cuatro metros.

De inmediato, y ante las trágicas imágenes que mostraban los pasajeros en redes sociales, los servicios de emergencias acudieron al lugar del siniestro, una zona escarpada y de difícil acceso ubicado a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Adamuz, cuyas vías de entrada se vieron cortadas para facilitar el acceso a los vehículos de emergencias.

Decenas de vecinos de localidades próximas se iban acercando a los puntos de acceso a la localidad para facilitar mantas y agua potable a los agentes de seguridad que hacían de transportistas de la solidaridad generada entre los vecinos de Córdoba que caían en la conmoción por lo sucedido, el dolor cuando se conocía poco a poco el número de fallecidos y la incertidumbre de lo que pueden encontrar los servicios de emergencias con el paso de las horas,

En polideportivo municipal de Adamuz se convirtió en improvisado hospital de campaña donde se han atendido a los heridos más leves y desde allí han salido los diversos autobuses que han trasladado a los pasajeros ilesos hasta Málaga, Sevilla y Córdoba.

Muchos de ellos han relatado a los periodistas que se produjeron "dos frenazos muy grandes" en el tren Iryo y desde entonces "se desató el caos" con "personas cayendo al suelo" y "mucho nerviosismo". También entre los familiares de los pasajeros que se han desplazado hasta Adamuz y que han intentando contactar con sus seres queridos.

Hasta el centro también se desplazó el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y poco después el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien alertaba de "horas muy complicadas" ante un previsible aumento del número de víctimas conforme avance la madrugada, aunque no será hasta primera hora cuando se pueda hacer un balance más preciso.

Por el momento un juzgado de Montoro se ha hecho cargo de la investigación y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se encuentran sobre el terreno para las labores de rescate de las personas que puedan seguir atrapadas, principalmente en los vagones que han caído por un terraplén de unos cuatro metros y que han quedado siniestrados.

Los heridos más graves se ha derivado a los centros sanitarios más cercanos, si bien el grueso se han desplazado hasta el hospital Reina Sofía de Córdoba, donde siguen llegando familiares de los pasajeros conmocionados ante los sucedido y el dolor de la tragedia. EFECOM

(foto)(vídeo)