Coco Gauff derrota avanza a segunda a la segunda ronda del Abierto de Australia

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- La tenista estadounidense Coco Gauff, tercera del ránking WTA y una de las favoritas para hacerse con el Abierto de Australia, selló su pase a la segunda ronda al imponerse este lunes a la uzbeka Kamilla Rakhimova, 57 del mundo.

Gauff, de 21 años y originaria de Florida, necesitó cerca de una hora y cuarenta minutos para sellar el partido por 6-2 y 6-3.

En la siguiente fase donde se medirá con la serbia Olga Danilovic, que a su vez derrotó a Venus Williams.

La tercera cabeza de serie fue de menos a más y acabó marcando diferencias gracias a su solidez desde el fondo de la pista y a un servicio fiable en los momentos clave.

Aunque Rakhimova mostró resistencia y logró romper el saque de Gauff cuando la estadounidense servía para cerrar el encuentro, la reacción fue inmediata. Gauff recuperó el control con un juego muy agresivo al resto y cerró el partido con autoridad y una demostración de mayor experiencia y consistencia.

En la temporada 2025, Gauff vivió uno de los mejores años de su carrera hasta la fecha, consolidándose como una de las figuras más destacadas del circuito WTA.

Logró su primer título en Roland Garros al derrotar en la final a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en un duelo intenso que se decidió en tres sets.

Fue su segundo título de Grand Slam después del Abierto de Estados Unidos de 2023 y la confirmación de su crecimiento como jugadora de élite.

Además, tuvo actuaciones sólidas en torneos importantes a lo largo del calendario, alcanzó finales y semifinales en eventos de alto nivel y se mantuvo entre las mejores del mundo durante gran parte del año.

En el Abierto de Australia 2025, Gauff también dejó una buena impresión aunque no pudo alzar el título que buscaba en Melbourne.

La estadounidense, que partió como una de las favoritas, avanzó hasta los cuartos de final, con victorias destacadas en las rondas iniciales, pero fue eliminada por la española Paula Badosa en dos sets (7-5, 6-4), en un partido en el que cometió varios errores no forzados y no pudo encontrar su mejor versión en los momentos decisivos.

Aun así, su desempeño reflejó consistencia y un alto nivel competitivo en uno de los torneos más exigentes del calendario. EFE

